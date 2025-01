I den nya, omtalade dokumentären Diddy – The making of a bad boy så får tittarna följa Sean "P Diddy" Combs resa. I dokumentären avhandlas Diddys del i den tragiska dödsolyckan på City College i New York den 28 december 1991, då nio personer dog. Även Diddys relation till sin ex-flickvän Kim Porter tas upp i dokumentären.

Men allra mest fokus är det givetvis på de anklagelser som framkommit mot Diddy gällande våldtäkter, sextrafficking och utpressning.

Diddy sitter häktad, och rättegången mot honom inleds den 5 maj 2025.

P Diddys mamma Janice hade egna "freak offs"

De ökända sexfester som Diddy anklagas för att ha arrangerat har i medierna kallats för "freak offs". På festerna så flödade drogerna, och när polisen gjorde ett tillslag i Diddys hem hittades 1 000 flaskor babyolja som skulle användas till sexfesterna.

Enligt åklagaren bokade Combs anställda hotellsviter, rekryterade sexarbetare och distribuerade droger så som kokain och amfetamin, något som BBC rapporterat om.

I dokumentären Diddy – The making of a bad boy så medverkar flera av Diddys tidigare vänner och även en man som jobbade som livvakt för Diddy under många år.

P Diddys ena barndomsvän Tim 'Dawg' Patterson bodde i samma hus som Sean. De växte upp ihop, och under sina år i huset såg Patterson ett och annat. Om P Diddys mamma Janice Combs och hennes fester.

Diddy med sin mamma Janice Combs. Bildkälla: Stella Pictures.

Janice Combs. Bildkälla: Stella Pictures.

– Så här var det. Sean hade ingen pappa han hade bara sin mamma. I Seans hus, vårt hus, var det alltid grejer på gång. På helgerna var det fester. Vi festade ofta. Det fanns olika sorters alkohol och marijuana. Där fanns knarkare, lesbiska och homosexuella. Där fanns hallickar och knarklangare. Folk var från Harlem, från gatan, säger han.

Tim 'Dawg' Patterson. Bildkälla: SVT Play

P Diddys mamma Janice hade ökända fester

Lee "DJ EZ Lee" Davis är en annan barndomsvän till P Diddy. Även han medverkar i dokumentären, och han minns också Janice Combs fester.

– Jag har hört en del om Janice Combs fester. Hon hade ett gäng tjejer som kom dit och såg till att alla hade trevligt, berättar han.

– Det var inget konstigt om man råkade gå in i ett sovrum och hittade ett naket par där. Det var så vi hade det, det var sånt vi fick se. Vi blev säkert avtrubbade men så tänkte vi inte. Det var bara en vanlig lördagskväll, berättar Patterson vidare