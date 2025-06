Musikmogulen Sean "P Diddy" Combs greps i september 2024 och har sedan dess suttit häktad. Anklagelserna mot honom är allvarliga – det handlar bland annat om sextrafficking, våldtäkter, vapenbrott och drogbrott. Han har blivit nekad borgen på en halv miljard kronor, och rättegången som äger rum i New York har väckt enorm medial uppmärksamhet.

I över sex timmar vittnade Cassie om det våld hon utsattes för av P Diddy under deras relation. Utöver att ha blivit brutalt misshandlad så berättade hon att hon tvingats ha sex med manliga eskorter som mot hennes vilja utsatt henne för flera förnedrande handlingar.

Detaljen i inbjudan väcker avsmak

Sean Combs fester är kända över Hollywood, och under åren har flera A-listekändisar fotograferats på hans tillställningar. Bland gästerna som flimrat förbi finns Mariah Carey, Jennifer Lopez, Aaliyah, Justin Bieber, Jay-Z, Beyoncé, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kylie Jenner, Naomi Campbell, Demi Moore och Kate Moss , vilket London Standard rapporterat om.

På diskussionsforumet Reddit diskuteras detaljerna kring P Diddy-rättegången och alla turer kring stjärnans berömda fester. Under sin karriär vad Diddy känd för att arrangera storslagna tillställningar på franska rivieran och den exklusiva semesterorten Hamptons.

"Jag fixade håret hos min svägerskas hus, och vi pratade om Diddy-rättegången. Hon berättade då att hon under en storstädning av källaren hittade den här boken. När jag gjorde en Google-sökning så verkar boken vara från 2002", skrev användaren.

Utöver den strikta dresscoden så fick gästen också en hård uppmaning om att inte ta med sig någon extra gäst, så kallad "plus en".

I ett P.S stod det att läsa "Do not disturb the sexy".