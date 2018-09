Se den nya trailern för nästa Millenium-film

Efter succén med The Girl With The Dragon Tattoo kommer nu uppföljaren till David Finchers engelskspråkiga version av Stieg Larssons böcker. The Girl In The Spider's Web är baserad på den fjärde boken i Millenium-serien som David Lagercrantz skrev efter Stieg Larssons död.

Med i filmen är bland annat svenskarna Sverrir Gudnason, som tar över Daniel Craigs roll som Mikael Blomkvist och Mikael Persbrandt samt kända skådisar som Claire Foy, som tar sig an rollen som Lisbeth Salander, och Stephen Merchant som tar ett kliv från sina tidigare humoristiska roller till en lite mer seriös roll.

Claire Foy, som nyligen vann en Emmy för sin roll som Drottning Elizabeth II i Netflix-serien The Crown, tar över rollen som Lisbeth Salander efter Noomi Rapace och Rooney Mara och bevisar att man inte behöver ha två o:n i sitt förnamn för att kunna spela den välkända hackern.

En annan förändring är att David Fincher lämnat regissörsstolen och där har den uruguayanske regissören Fede Alverez tagit över. Alverez, som är mest känd för skräckfilmen Don't Breathe, hoppas kunna rida vidare på vågen som de tidigare MIllenium-filmerna skapat.

Delar av filmen är inspelad i Stockholm och i trailern kan man höra intränade svenska brytningar hos Claire Foy bland annat.

Se trailern här:

The Girl In The Spider's Web kommer på bio i Sverige den 26 oktober.