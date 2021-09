Sex and the City-stjärnan död – blev 57 år gammal

Mitt under den pågående inspelningen av nya Sex and the City har produktionen, och resten av världen drabbats av en tragisk nyhet.

Willie Garson, känd som Carrie Bradshaws vän Stanford och karaktären Mozzie i polisserien "White Collar", har gått bort.

Avled efter en tids sjukdom

Enligt The Guardian har Garsons dödsorsak inte offentliggjorts ännu – men enligt ett pressmeddelande från Sex and the City-producenten Michael Patrick King dog han i sviterna av sjukdom.

Hyllas av nära och kära

Han hyllas nu av både motspelare och familj på sociala medier.

"Jag är förkrossad och överväldigad av sorg", skriver, som spelade Garsons partner i Sex and the City, på Twitter.

Willie Garsons song Nathan har också delat med sig av sin sorg. I ett Instagraminlägg tackar han sin pappa för alla äventyr de varit på och för all tid de fick tillsammans.

"Jag älskar dig mer än du nånsin kommer förstå och jag är glad att du kan få frid nu", skriver Nathan i inlägget.