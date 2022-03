Emilia Wahlund bryter tystnaden: "Därför gjorde jag slut med Marcelo"

Det var sannerligen många som satte kaffet i halsen när Emilia Wahlund nyligen publicerade ett inlägg på sin Instagram där hon skrev att hon och pojkvännen Marcelo Peña gått skilda vägar. Men det hela slutade med att Emilia raderade inlägget och efteråt berättade hon att paret fortfarande håller ihop.

Det raderade inlägget. Bildkälla: emiliawahlund/Instagram

Trots förklaringen så lät sig reaktionerna inte väntas på – och frågorna från följarna, de blev många.



Därför har Emilia nu valt att gå ut med en förklaring på vad det var som hände och varför hon skrev inlägget.

"Nu vet ni hur det ligger till". Skrev Emilia. Bildkälla: emiliawahlund/Instagram

"För alla er som undrar – nej, jag och Marcelo har inte gjort slut. Jag hade världens PMS (om man ens får skylla på det) och bägaren rann över i söndags för jag kände att jag fick lösa allt själv. Det var ej så, men det var så jag kände av olika anledningar", skriver hon och fortsätter:

"Vi har haft det tufft. Skittufft och där och då tänkte jag inte innan jag la ut inlägget. Jag la ut det, sedan tänkte jag till och tog bort det efter tio minuter. Dumt av mig. Ångrar jag att jag la ut det – ja. Nu vet ni alla hur läget ligger till", avslutade hon.

Hon adderade även det faktum att paret just nu har en trotsig liten knodd och att det i kombination med den tuffa renoveringen inte direkt var optimalt.

"Efter det här är jag ganska så säker på att vi kommer att hålla för evigt. Känns som att ingenting kan vara mer påfrestande. Fyfan säger jag bara".

Och ja, de som varit med om samma sak kan säkerligen sätta sig in i att det inte är "a walk in the park".