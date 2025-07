Allt om Emmalisa Hallander: Ålder, låtar och Allsång 2025

Emmalisa Hallander ålder – hur gammal är hon?

Emmalisa Hallander låtar – vilka låtar är hennes största hits?

Emmalisa Hallander har fått uppmärksamhet för flera låtar från sitt debutalbum Have a Look Inside, särskilt "On Sunday", "Leaving or Arriving" och "When I Hear the Silence". Dessa har beskrivits som "instant evergreens" av musikjournalisten Bengt Eriksson, enligt hennes officiella hemsida.