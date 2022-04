Bianca Ingrossos chockerande svar – på frågan om hur dyr hennes lägenhet var

Bianca Ingrossos, 27, karriär fortsätter imponera. Det egna sminkföretaget Caia Cosmetics går fortsatt som på räls och flyttade nyligen in i ett nytt, enormt kontor på Östermalm i Stockholm.

I oktober förra året gick Bianca ut med den stora nyheten att hon köpt en ny lägenhet, där hon ska bo med pojkvännen Phillipe Cohen, 27.

”Jag vill bo där för resten av mitt liv och uppfostra våra barn där. Känslan jag får i den här lägenheten är en känsla jag aldrig känt förut. Det är så varmt, mysigt och älskvärt hem redan.”, skrev Bianca då på Instagram.

Foto: Youtube

Bianca Ingrossos lägenhet renoveras

Men innan det är dags för inflytt ska lägenheten renoveras, och det är storslagna planer på gång.

– Jag ska sätta mig och verkligen strukturera upp vår lägenhet. Hur ska köket vara exakt, för jag har för mycket olika stilar. Och sovrummet och så vidare. Jag kommer att renovera mycket mer än jag trodde från början, men det är bara för att jag är så peppad, berättar hon i en vlogg.

Priset: Så mycket kostade Bianca Ingrossos lägenhet

I en ny video på Youtube kommer ännu ett lägenhetsrelaterat avslöjande från Bianca Ingrossos sida. Det gäller priset – och det hela var ingen billig historia, visar det sig.

– Det här vet jag inte om jag ska ta bort eller inte, inleder Bianca.

Foto: Youtube

Sedan läser hon upp ett påstående hon tänkt bemöta, nämligen att hennes lägenhet kostade mer än 40 miljoner kronor.



– And it did. Den kostade ganska mycket mer... Men det är värt det, det är värt det, det är värt det. Det är det här jag har jobbat för.

Det håller vi helt med om!