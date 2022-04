Antonija Mandir, 26, är en omåttligt populär influenser som följs av hundratusentals. Hon kilar stadigt med den forne Temptation Island-profilen Oliver Hunt, och paret ser ut att trivas riktigt bra i varandras sällskap.

De är inte fega med hyllingarna till varandra, något som märks av i Antonijas senaste Youtube-video – när Oliver tar kärleksförklaringar till en ny nivå.

– Jag var och tatuerade mig häromdagen, och jag hade en liten surprise till Antonija, viskar Oliver till tittarna genom kameran.

Därefter är det dags att visa upp överraskningen för flickvännen.

Foto: Youtube/Antonija Mandir

– Har du vaxat ett hjärta typ?, skrattar hon.

Men det är inget vaxat hjärta på bröstet som Oliver visar upp, utan en tatuering föreställandes ett “A” – för Antonija.

Här kan du läsa mer mer om den nya gadden.

Följarnas ilska på Antonija Mandir – efter beställningen på restaurangen

Oliver Hunts kärlekstatuering till Antonija Mandir möttes av glada tillrop i kommentarsfältet, men det är helt andra bullar på en av hennes senaste videos.

Då besöker hon och bakdrottningen Camilla Hamid en restaurang i Venedig, men är inte helt nöjda med en av rätterna de beställt in.

Foto: Youtube

– Hej, jag gillade inte laxen, säger Antonija Mandir till en servitör på restaurangen, i vloggen.



– Varför? Frågar servitören.

– För att det stod "marinerad" på menyn och jag trodde att den skulle vara tillagad, men det är den inte.

– Den är tillagad, den är inte rå.

– Kan vi göra något åt saken för vi tyckte inte om den?

Foto: Youtube

Antonija Mandirs följare: "Sjukt respektlöst"

Efter ett tag enas Antonija Mandir och servitören om att hon och Camilla inte ska betala för laxen.

Men det tyckte inte hennes följare var riktigt rätt, och flera av dem vände sig till kommentarsfältet. Så här lyder några av de upprörda kommentarerna:

"Hade också reagerat som personalen om en gäst betedde sig som du gör. Att du inte gillade rätten är ditt problem, inte restaurangens. Väldigt otrevligt beteende måste jag säga! Helt rätt av personalen att lägga upp diskussionen som han gjorde. Dina preferenser = ditt problem. Skärpning"

"Sjukt respektlöst beteende av dig , att du beställer in något på menyn där det är du som missförstår att rätten ska vara ”tillagad” marinerad är ej tillagad och undrar man så frågar man innan man beställer.

Man ber inte om pengarna tillbaka för att man inte gillade en rätt som uppenbarligen ska smaka så."

"Det framgår med all tydlighet att laxrätten du inte vill betala för (eftersom du trodde den skulle vara tillagad) är en carpaccio.”Marinated salmon carpaccio with orange and fennel sauce.” Er okunskap inom gastronomi, ni vet uppenbarligen inte vad en carpaccio är, kan knappast restaurangen belastas för."