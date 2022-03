Antonija Mandirs ilska efter händelsen i trappuppgången

Antonija Mandir, 26, stegade 2017 in i en omtalad säsong av Ex on the beach Sverige som än idag benämns som en av de bästa säsongerna hittills. Programmet skulle även komma att bli startskottet på en kometkarriär som heter duga.

Idag följs hon dagligen av över 350 000 människor på Youtube, säljer slut sina samarbeten med Lohilo och andra företag samt är högaktuell i programmet "Svenska powerkvinnor". I programmet har hon flertalet gånger påpekat hur mycket hon älskar sitt jobb och att få vara kreativ och tänka fritt.



Men att vara så pass känd som Antonija är – det har även sina nackdelar.

Antonija Mandir ryter ifrån

Någonting som förekommit för en rad kända Youtubers är att yngre fans åker hem till dem, kastar sten på rutorna och plingar på dörren. Therese Lindgren har även blivit smygfilmad med en drönare.

Men nu har även Antonijas följare tagit det hela steget längre. De har nämligen börjat sno bud utanför hennes dörr.

Antonijas inlägg. Bildkälla: antonijamandir/Instagram

"Jag har era namn och vet hur ni ser ut. Hur tänker ni egentligen? Jag och mina grannar måste kunna få bo hemma ifred utan att det springer folk i min trappuppgång och drar i dörren samt ringer på 24/7. Jävla idioter", skriver hon i sitt inlägg.

Nu återstår det att se om det hela blir bättre.