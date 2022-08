Därför känner du igen stjärnan i House of the Dragon

Gned du dina geniknölar under det första avsnittet av den hyllade serien House of the Dragon? Det är inte så konstigt.

House of the Dragon hade svensk premiär den 22 augusti och succén var snabbt ett faktum. Seriens första avsnitt nådde nästan tio miljoner tittare världen över på alla plattformar under premiären vilket beskrivs som den största premiären i HBO:s historia, enligt The Hollywood Reporter. House of the Dragon hade premiär den 22 augusti. Bildkälla: HBO Max Premiären beskrivs också som den största på strömningstjänsten HBO Max i USA, Latinamerika och EMEA-regionen, som består av Europa, Mellanöstern och Afrika, men utanför USA avslöjas inga siffror.

Serien utspelar sig 200 år före händelserna i Game of Thrones och baseras på George RR Martins bok "Eld & blod". I den får läsaren, och numera tittaren följa familjen och huset Targaryen. Och här bjuds det på ännu fler, maffiga drakar och minst lika mycket blod. Men utöver den sedvanliga Game of Thrones-andan var det ännu en sak som många tittare uppmärksammade. Karaktären Otto Hightower känns nämligen väldigt bekant... och ja, det är mycket riktigt den du tror att det är. Nämligen: Spike i klassikern Notting Hill. Stjärnan i Notting Hill. Bildkälla: Netflix Filmen som kom 1999 är en av vår tids mest omtalade kärleksfilmer som fortfarande går varm på streamingtjänsterna. I filmen ser vi även stjärnor som Hugh Grant och Julia Roberts. Nu kommer du tyvärr inte att kunna se honom på ett annat sätt än med en "Get it here"-tisha. Men nyfikenheten – den är stillad.