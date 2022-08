Spinoffen på den ack så omtyckta serien "Game of Thrones" är här – och det med dunder och brak. Streamingtjänsten HBO har gjort en rekordstor marknadsföringskampanj inför nya "House of the Dragon", som hade världspremiär den 21 augusti.

Och den investeringen verkar ha lönat sig. På premiärdagen var hypen så stor att tittarna kraschade appen.

Men vad handlar serien om och varför är folk så tokiga i att se den? Nyheter24 har samlat allt du behöver veta.

House of the Dragon 2022 – handlingen i serien

Det har gått omkring tre år sedan sedan det sista avsnittet av Game of Thrones släpptes och sedan dess har det ryktats om flera uppföljningar och sequels.

Men den första spinoffen utspelar sig faktiskt 200 år före händelserna i Game of Thrones och baseras på George RR Martins bok "Eld & blod". I den får läsaren, och numera tittaren följa familjen och huset Targaryen.

När har House of the Dragon premiär i Sverige?

House of the Dragon hade världspremiär den 21 augusti, men finns att streama på HBO Max i Sverige från och med måndagen 22 augusti.

Här är rollistan i House of the Dragon

Vilka skådespelare är det som medverkar i HBO-releasen House of the Dragon? Här är en lista över de största rollerna.

Paddy Considine - King Viserys Targaryen

- King Viserys Targaryen Olivia Cooke - Alicent Hightower

- Alicent Hightower Emily Carey - Alicent Hightower (yngre)

- Alicent Hightower (yngre) Emma D'Arcy - Princess Rhaenyra Targaryen

- Princess Rhaenyra Targaryen Milly Alcock - Princess Rhaenyra Targaryen (yngre)

- Princess Rhaenyra Targaryen (yngre) Matt Smith - Prince Daemon Targaryen

- Prince Daemon Targaryen Steve Toussaint - Lord Corlys Velaryon/The Sea Snake

- Lord Corlys Velaryon/The Sea Snake Eve Best - Princess Rhaenys Velaryon

- Princess Rhaenys Velaryon Rhys Ifans - Otto Hightower

- Otto Hightower Sonoya Mizuno - Mysaria

- Mysaria Fabien Frankel - Ser Criston Cole

- Ser Criston Cole Wil Johnson - Ser Vaemond Velaryon

- Ser Vaemond Velaryon John Macmillan - Ser Laenor Velaryon

- Ser Laenor Velaryon Theo Nate - Ser Laenor Velaryon (yngre)

- Ser Laenor Velaryon (yngre) Savannah Steyn - Lady Laena Velayron

- Lady Laena Velayron Graham McTavish - Ser Harrold Westerling

- Ser Harrold Westerling Ryan Corr - Ser Harwin ‘Breakbones’ Strong

- Ser Harwin ‘Breakbones’ Strong Jefferson Hall - tvillingarna Lord Jason Lannister och Tyland Lannister

- tvillingarna Lord Jason Lannister och Tyland Lannister David Horovitch - Grand Maester Mellos

- Grand Maester Mellos Matthew Needham - Larys Strong

- Larys Strong Bill Paterson - Lord Lyman Beesbury

- Lord Lyman Beesbury Gavin Spokes - Lord Lyonel Strong

Källa: Techradar

Så streamar du House of the Dragon 2022

Sugen på att kika in House of the Dragon? Det gör du på streamingstjänsten HBO Max.