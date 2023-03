Paow gör ännu ett avancerat ingrepp: "Stör mig på det..."

Dokusåpadrottningen Paulina "Paow" Danielsson, 29, har alltid varit öppen med sina ingrepp.

Under sina 29 år på jorden har hon bland annat hunnit med två bröstoperationer, brazilian buttlift, trådlyft, fillers i läppar, kindben och haka, flertalet operationer av näsan och ett så kallat "fox eye".

Det har heller inte undgått någon att hon även drog till Turkiet för att fixa ett så kallat "Hollywood smile" där man filar ned sina egna tänder och ersätter med kronor.

För ett litet tag sedan valde Paow att hålla en liten frågestund på sin Instagram där hon bland annat pratade om gamla ragg samt sina operationer.

En följare frågade då vad på kroppen som hon aldrig skulle operera.

– Mitt anus, för att det naturligt ljust, svarade hon då.

En annan följare undrade vilket ingrepp hon är mest nöjd med. Och Paulina berättade då någonting som alla inte vet.

– Mina små inlägg i rumpan.

Paulina har alltså inte bara gjort det vanliga brazilian buttlift-ingreppet. Utan har även lagt in inlägg. Men nu är hon redo för att ta det hela vidare.

Paow befinner sig i skrivande stund i Thailand tillsammans med sin nya kärlek Cristian Brennhovd.

Cristian är en norsk realitykille med över 100 000 följare. Han har varit med i tre säsonger av norska Ex on the beach, och förra året syntes han även i äventyrsprogrammet "71 grader nord kjendis 2022".

Paow tillsammans med nya pojkvännen. Bidlkälla: kattpaow/Instagram

Under sin semester valde Paow att ah en livesändning med HÄNT där hon berättade lite om sina framtidsplaner och hur hon mår.



– Jag övet inte om jag kan kalla Cristian för min kille men vi hänger och trivs ihop just nu, sa hon då.

Paow fick även frågan om hon planerar att göra någon mer operation eller om hon är nöjd nu.

– Jag trodde jag var klar men inte riktigt. Jag ska fixa hårfästet nu. Jag har ganska högt hårfäste och det stör mig lite. Så man flyttar helt enkelt ned hårlinjen en bit, svarade Paow då.

– Men sen, sen är jag klar, avslutade hon.