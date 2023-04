Emilia Wahlund ryter ifrån efter videon: "Det är så här jag ser ut"

Livet rullar på för småbarnsföräldrarna Marcelo Peña, 32, och Emilia Wahlund, 21.

Paret har under de senaste två åren flyttat mellan Gävle och Stockholm, fått dottern Elle, gått igenom kämpiga renoveringar samt att Emilia för en tid sedan berättade att hon fick missfall inte långt efter att hon fött dottern Elle.

Idag knegar Marcelo på som hissmontör, modell samt att han även håvar in stålar på sina sociala medier. Emilia har valt att helt och hållet tuffa vidare på influencertåget vilket hon tycks trivas med och hon är väldigt uppskattad av sina följare.

Men att följas av hundratusentals människor är inte endast en dans på rosor. Många gånger har folk sitt att tycka och tänka om varje steg du tar, någonting som Emilia verkligen fått smaka på.

När hon var gravid med dottern Elle påpekade bland annat vissa följare vad hon valde att äta. Någonting hon snabbt valde att sätta ned foten kring.

"Kommenterar ni någonting kring detta kommer jag att blocka er. Så sluta bara. Jag äter vad jag vill och det som får mig att må bra. Så, bra", skrev hon då.

Och nu har hon fått ryta till på nytt.

Emilia Wahlund ryter ifrån efter videon

Det var under veckan som Emilia ville tipsa sina följare om ett par byxor som hon hittat på en butik i närheten där hon bor.

Men mycket snabbt blev det fokus på någonting annat.

Följarna hade nämligen satt igång att fråga om hon är gravid, någonting som även Antonija Mandir och Felicia Aveklew tvingats uppleva under samarbeten de gjort.

Emilia Wahlunds svar. Bildkälla: emiliawahlund/Instagram

Emilia valde att svara med en post på sin story där hon satte ned foten.

"Here we go again. Fått ett par kommentarer om att jag är gravid på denna video då min mage inte är platt. Sen har folk även skrivit till Exonphspoiler och frågat om jag är gravid haha. Så till alla som undrar: nej jag är inte gravid, min mage ser ut så där.

You go girl!