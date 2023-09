Lasse Kronérs hemliga relation med partnern: "Ganska nöjd"

Lasse Kronérs ålder – hur gammal är han?

Lars ”Lasse” Kronér föddes den 15 november 1962, vilket innebär att han fyller 61 år vintern 2024.

Har Lasse Kronér barn?

Lasse Kronér har två vuxna döttrar, Mathilda och Amalia.

Är Lasse Kronér gift?

Lasse Kronér var gift med Christina Kronér från 1997, men äktenskapet tog slut 2015 då de skilde sig.

Lasse Kronérs längd – hur lång är han?

Lasse Kronér är 183 centimeter lång.

Har Lasse Kronér flickvän?

Lasse Kronér har efter skilsmässan hittat kärleken på nytt men han har valt att hålla hennes identitet hemlig. I en intervju med Svensk dam från maj 2023 berättade han om den hemliga relationen.

– Jag hoppas hon är ganska nöjd med mig fortfarande. Jag är väldigt hemma, jag mår väldigt bra i livet med den personen jag har hos mig och vi fungerar väldigt bra ihop. Det är bara positivt. Livet har en förmåga att vända till det positiva om man ser det positivt.

Kronér berättade även varför han inte vill dela med sig av för mycket från sitt privatliv.



– Jag har aldrig varit sån. Jag tror det finns en bild på mina barn när de är tre och fem år gamla. Jag har aldrig sprungit på premiärer, jag är inte sån som människa. Jag är väldigt folklig i min profession och älskar folklighet, det är det finaste ordet som finns, och jag gillar stora program och vara den typen av person som jag är i det sammanhanget.

Vilka program har Lasse Kronér varit programledare i?

Lasse Kronér har programlett och varit med i flera stora produktioner, bland annat "Kronérs sommargäster", "Smartare än en femteklassare", "The Island Sverige", "Kurt Olsson - filmen om mitt liv som mej själv" och framför allt " Bingolotto" och "Doobidoo". Det senare programmet har han programlett sedan 2005.

Polisanmäldes Lasse Kronér under Metoo-rörelsen?

2017, under Metoo-rörelsen, polisanmäldes Lasse Kronér för sexuella trakasserier av en tidigare kvinnlig kollega. Det hela resulterade i att han då förlorade sina uppdrag på Sveriges Television. Han blev dock friad från anklagelserna och kunde sedermera göra comeback i rutan. Händelsen och upplevelsen pratade han om när han gästade programmet ”Sverige!” i SVT 2021.

– Det var som att åka i en flodvåg och inte ha någonstans att hålla sig i.

Han berättade även om hur han under en period inte ens gick ut.

– Det var jäkligt skruvad tid. Är man så folklig som jag alltid varit, så har jag varit van vid att gå ut på stan, titta upp och se någon i ögonen och så ler den personen. När detta hände så kunde jag inte gå ut alls.

Vilket band var Lasse Kronér med i?

Lasse Kronér var en del av trion Triple & Touch som under 1980- och 1990-talet fick flera musikaliska framgångar där de deltog i både Melodifestivalen som körande artister bakom Lotta Engberg 1988, men även som programledare 1993.

Trion bestod från början av Lasse Kronér, Ken Wennerholm och Göran Rudbo, men numera består den endast av de två kvarvarande medlemmarna Wennerholm och Rudbo.

Gruppen vad också med i flera stora tv-produktioner innan Kronér lämnade gruppen för att satsa på programledaryrket då han tog över Bingolotto efter Leif ”Loket” Olsson.

Lasse Kronérs viktnedgång – hur många kilo gick han ner i vikt?

Innan sin medverkan i tv-programmet "The Island Sverige" hade Lasse Kronér gått ner hela 47 kilo, något Nyheter24 tidigare skrivit om. Under sin medverkan i det tuffa överlevnadsprogrammet skulle han rasa ännu mer i vikt då han levde på cassava och en halv fisk under tre veckors period.

– Jag gick ner till 79 kilo, jag tror att det är exakt samma vikt jag hade som när jag föddes. Där var man totalt utmärglad alltså, jag har aldrig varit på det sättet, berättade han när han gästade P4 Extra.