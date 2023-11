Vad gör Edvin Törnblom och Bianca på smygfilmade videon backstage?

Segertåget tuffar på för Bianca Ingrosso, 29.

Pengarna bara strömmar in från alla håll och kanter, företagen drar i henne och hennes talkshow "BIANCA" håvar in de just nu hetaste gästerna. Bianca fick även nyligen en pop-up-butik inne på NK som redan gjort succé med långa köer varje dag.

Pernillas stränga ord om Biancas assistent Saga: "Inte min favorit"

På Biancas sociala medier får följarna en glimt från hennes fullspäckade dagar som hon växlar mellan att spendera på CAIA-kontoret och i inspelningsstudion. Vid sin sida syns nästan alltid den 19-årige kollegan Saga Frisk Sundberg. Saga har ett eget klädföretag men arbetar för det mesta med Bianca.

Men tjejerna gör betydligt mer än att bara jobba ihop. I Wahlgrens värld fick Pernilla Wahlgren höra om tjejernas vilda festhelger och det hela gjorde mamma Pernilla lite smått orolig.



Saga Frisk Sundberg publicerar video på Edvin och Bianca

Saga brukar ha för vana att filma och lägga upp lite content från dagarna med Bibz och senast var det från inspelningen av Biancas talkshow. I helgen gästar nämligen ingen mindre än Edvin Törnblom.





Men vad hände egentligen backstage?

På Sagas video ser man profilerna lysa med sina mobiler på varandra och till videon har Saga skrivit texten:

"Frågan är absolut vad som sker?"

"Frågan är vad som sker?". Bildkälla: sagafrisksundberg/Instagram

Och vad det är som sker – det får vi kanske höra i nästa avsnitt av BIANCA.