Mark Levengoods jättemiss i direktsändning – kallade kända artisten för "fetto"

Idag är Mark Levengood, 59, förmodligen en av Sveriges mest folkkära programledare. Under åren har han bland annat gjort Melodifestivalen två gånger – 2003 och 2005, och även tagit sig an prestigeuppdraget att lotsa tittarna genom Det kungliga bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och prins Daniel år 2010.

Nu senast såg vi Mark Levengood som en av profilerna i Stjärnorna på Slottet där han berättade mer om sitt händelserika liv. Trots att det mesta har flutit på fint i Mark Levengoods karriär så har även han gjort bort sig genom åren.

När Mark Levengood gästade Kristoffer Triumfs podcast Värvet så tog Kristoffer Triumf upp en av de största tabbarna i Marks karriär.

Kristoffer Triumf. Bildkälla: Alexander Larsson Vierth/TT Bild

– Man kan ju råka kalla en av Sveriges mest folkkära artister för fetto…, säger Kristoffer Triumf.

– Hahah, det har man gjort, svarar Levengood.

– Och kommer undan med det?, frågar sig Triumf.

Mark Levengood. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

Mark Levengoods groda i direktsändning – kallade artisten för "fetto"

Mark Levengood bestämmer sig för att berätta vad det var som egentligen hände den där dagen då han "jobbade i panik" och var "helt blockerad".

Mark Levengood berättar att han hade jobbat ett par veckor som reporter på Sveriges Radio när han fick frågan av radiolegendaren Ulf Elfving. Ulf ville hemskt gärna på semester till Mallorca, så han dumpade helt sonika programledarjobbet i knäet på den då 27-årige Mark Levengood.

Ulf Elfving. Bildkälla: Ingvar Svensson/TT Bild

– Så sa han "Du är så duktig, du kan vara programledare. Dom bara ringer och önskar lite musik", så gick han liksom och så blev jag kvar där med ett superpopulärt program som hade miljonpublik – och jag var helt ny och helt oerfaren, berättar Mark Levengood i Värvet.

Men vad var det då som gick fel?

– Jag var så nervös för den här sändningen, och dagen innan så var jag på middag och då pratade vi om Per Gessle. Och någon sa att "han har blivit så trind om kinderna. Han har blivit ett litet fetto". Och Per då som nu var smal och väldigt snygg, tycker jag, så det finns inget underliggande där, berättar Mark Levengood i podden.

Det första samtalet kom in, och det var en liten pojke som ringde in för att önska en låt med Per Gessle.

Per Gessle. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

– Min hjärna är noll verksamhet. Det är bara stress, stress, stress. Så jag säger "Per Gessle, men han är ju ett fetto", säger Mark Levengood.

Samtidigt som orden precis har lämnat Marks läppar så ser han hur programmets producent i det intilliggande studiorummet gestikulerar och skriker "Nej, nej, nej".

Mark Levengood säger att det inte hände något mer efter hans tabbe i direktsändning, men däremot är han förvånad över att han fick förnyat förtroende från kanalen.

– Jag måste nog säga att jag inte kallade folk för fetto i mitt vanliga liv då, förklarar Mark Levengood i Värvet.