Omar Rudbergs svar om kärleken: “En härlig person”

Omar Rudberg fick sitt genombrott med gruppen The Foo Conspiracy när den bildades 2013, och sedan dess har karriären fortsatt att gå som på räls.

I dag har Omar Rudberg kommit att bli en väletablerad skådespelare och artist. Mångsysslaren Omar har tävlat bland annat i Melodifestivalen flera gånger, medverkat i "Så mycket bättre" och spelat en av huvudrollerna i den omåttligt populära Netflix-serien “Young Royals”.

Edvin Ryding och Omar Rudberg spelar i "Young Royals"

I den prisbelönta serien, som fått enorm spridning både innanför och utanför Sveriges gränser, spelar Omar Rudberg karaktären Simon som som går på den prestigefyllda internatskolan Hillerska. Där blir han kär i prins Wilhelm, spelad av Edvin Ryding, och deras relation kantas av en hel del dramatik.

Omar Rudberg och Edvin Ryding. Foto: Samuel Steén/TT

Sista avsnittet av "Young Royals" har sänts

Den 11 mars 2024 hade den tredje säsongen av “Young Royals” premiär på Netflix, och tyvärr blev det också den sista i serien.

“Jag har alltid föreställt mig ‘Young Royals’ som en serie i tre delar, och tack vare alla fans engagemang för vår historia får vi nu möjlighet att berätta den sista. Slutet har varit klart för mig från första början och jag är så tacksam och hedrad över att få avsluta den här sagan som det var tänkt”, har seriens huvudförfattare och medskapare Lisa Ambjörn sagt i ett pressmeddelande.

Omar Rudberg i "Allsång på Skansen" 2024

Sommaren 2024 är Omar Rudberg med i “Allsång på Skansen” på SVT, och under hösten ska artisten ge sig ut på turné. Nyheter24 träffade Omar Rudberg i samband med att artisterna i Allsången presenterades, och han berättade då om semesterplanerna, och vad som får honom på fall...

Vad har du för sommarplaner? Får du lite semester också?

– Jag kommer ta lite ledigt, men det är väldigt mycket jobb just nu. Jag släpper singel väldigt snart, så det är väldigt mycket inför det. Men efter det så blir det lite ledigt. Jag kanske ska till Spanien, vi får se.

Den 28 juni släppte Omar Rudberg låten “Talk”, som redan har hunnit hyllas rejält av fansen.

Omar Rudberg om kärleken: "Är singel"

Hur ser det ut på kärleksfronten?

– Jag är singel. Väldigt singel.

Går du på några dejter?

– Nej, det skulle jag inte säga. Jag har väldigt mycket jobb just nu, och så fort jag är ledig så hänger jag bara med vänner och har väldigt kul. Så dejting är inte så jätteprioriterat just nu. Men you never know.

Hur får man dig på fall då?

– Bara genom att vara en väldigt skön, härlig person som får mig att skratta. Jag tror väl att det är det som får mig på fall. Kemi.

