I januari tidigare i år kunde Nyheter24 avslöja att en svensk välkänd manlig influencer hade hamnat i stora ekonomiska problem, som blev så pass allvarliga att han fick Kronofogden efter sig.

På Instagram har mannen, som är i 30-årsåldern, över 150 000 följare. Utåt sett har han i flera år levt ett liv i lyx med extremt exklusiva märkeskläder, påkostade shoppingresor och dyra klockor.

Märken som Christian Dior, Gucci, Louis Vuitton och Balmain dominerar i hans flöde, och runt handleden har han oftast klockor från schweiziska Rolex eller smycken från bland annat franska Hermés.

Gucci-butiken i Stockholm. Bildkälla: Tomas Oneborg/SvD/TT Bild

Influencern har flera klockor från Rolex. Bildkälla: Maja Suslin/TT Bild

Men när verkligheten kom ikapp så stod det klart att han hade tillgångar på 18 300 kronor och skulder till bland annat American Express på nästan 40 000 kronor. Men den saftigaste skulden var den till Skatteverket – de upptäckte nämligen att mannen hade oredovisade intäkter och fordringar som totalt uppgick till 1,8 miljoner kronor.

Kronofogden har tagit guld och märkesjacka från manlig influencer

Enligt handlingar som Nyheter24 då tog del av så meddelade Kronofogden mannen om utmätning – och de la då beslag på en märkesjacka från ett franskt välkänt märke till ett värde av 10 000 kronor. De tog också en guldlänk från franska Cartier med ett uppskattat värde på 80 000 kronor.

Kronofogden tog ett guldarmband och en märkesjacka från influencern. Bildkälla: Kronofogdemyndigheten. Bilden är censurerad av Nyheter24.

Cartier-butiken i New York. Bildkälla: Stella Pictures

Innan den manliga influencern försattes i personlig konkurs så hade han hamnat i klammeri med rättvisan flera gånger tidigare. I fjol greps han misstänkt för narkotikabrott för innehav av drogen kristall och kokain. Det hittades då även doping och ett par ampuller testosteron.

Dessförinnan har han dömts till villkorlig dom och dagsböter för misshandel efter att ha slagit en man i ansiktet.

I mars, bara några månader efter att Kronofogden gjorde sin första utmätning, så slog dom till igen. Då tog myndigheten ett par solglasögon från Louis Vuitton och ett set med barnkläder från Ralph Lauren.

Vid den tidpunkten uppgick mannens skulder till 543 540 kronor.

Nu kan Nyheter24 avslöja att mannens skulder har växt – och att Kronofogden återigen tagit i med hårdhandskarna. Influencerns skuld är numera på över 675 000 kronor.

Kronofogden tar Rolex från känd influencer

I en underrättelse från Kronofogden står det nu klart att myndigheten lagt beslag på en av influencerns många Rolex-klockor.

Hanna Hellberg är expert på både smycken och klockor. Hon hörs regelbundet i Smyckespodden, driver Instagramkontot Hanna The Magpie och har tidigare kommenterat Anders "Arga Snickaren" Öfvergårds klocka, Chris O'Neills generösa present till prinsessan Madeleine och den enorma smyckessamling som Petter Stordalens sambo Märta Elander Wistén sitter på.

Smyckesexperten Hanna Hellberg hörs i Smyckespodden och i klockpodden Klocksnack med Denke och Berns.

Med hjälp av bilder från influencerns Instagram-konto står det klart att han har haft minst tre Rolex-klockor i sin ägo.

En GMT-Master 2 på Oysterlänk, så kallad Rootbeer, (färgen på vridring) i tvåton: guld och stål. Pris: Drygt 200 000 kronor

Rolex Datejust 41 i tvåton med Champagnefärgad tavla på Jubileelänk. Pris: 150 000 - 180 000 kronor

Rolex Datejust 41 i stål och vitguld på jubileelänk. Grön tavla. Pris: 160 000 - 190 000 kronor

Det sammanlagda värdet på mannens klockor uppgår till cirka 570 000 kronor.

På Instagram visar mannen ofta sina Rolex-klockor. Bildkälla: Instagram

Experten Hanna Hellberg om influencerns Rolex-klockor: "För den som vill flexa"

Hanna Hellberg nämner att det priset hon utgått från är det som klockorna säljs för på sajter för begagnade klockor, men att Kronofogden troligen värderar klockorna betydligt lägre.

Om influencerns klocksmak säger Hellberg:

– Det är tre klassiska, ikoniska och högst igenkänningsbara klockor, kanske motsatsen till Loro Pianas Quiet IYKYK (If you know you know, reds anm) Luxury. Detta är för den som vill flexa, men som inte har så insatta kompisar.

Rolex-klockor säljs ofta dyrt på auktion. Här visas en Rolex från The Pattie Boyd Collection på Christie's i London tidigare i år. Bildkälla: AP Photo/Alberto Pezzali/TT Bild

Hellberg berättar att en av influencerns klockor, Rolex Datejust, lanserades redan 1945 och sedan dess har släppts i flera olika utföranden. Just den länk som influencern har i sin ägo kallas för Jubilee och är den mest klassiska på just den klockan.

Den manliga influencern har ett Instagramflöde fyllt av lyx, så kanske är det inte konstigt att även hans klockor går i samma linje.

– Det tillsammans med den "fluted" vridring han har är också val som får klockan att bli mer blingig. Här har han samma på båda sina Datejusts, berättar Hanna Hellberg för Nyheter24.

