År 2007 träffades Rebecca Scheja och Fiona Fitzpatrick på en fest. Fiona hade fått höra att Rebecca var en "stektjej", och hon var inställd på att inte gilla henne. Men ack så fel hon hade.

I en intervju med Café berättade Fiona om första mötet:

– Vi drack en hel låda rödvin. Vi lurade i en kille att vi hade varit med i Big brother. Sedan blev jag utkastad från Berns och kaskad­spydde i tunnelbanan.

Rebecca och Fiona blev snabbt bästa vänner och umgicks i princip jämnt, och började göra musik ihop. Första singeln Luminary Ones blev en hit, precis som uppföljaren Bullets. Därefter har de släppt tre album – I Love You, Man! som kom 2011, Beauty is Pain som släpptes 2014, och så Art of Being A Girl som kom 2018.

Rebecca och Fiona. Bildkälla: Per Larsson/TT Bild

Det andra albumet resulterade även i en Grammis i kategorin elektro/dans. Duon har gjort flera uppmärksammade samarbeten med bland andra Nause, Adrian Lux, Little Jinder och Kleerup.

Den 27 september släpper Rebecca & Fiona sitt fjärde album, som har fått titeln MEGA DANCE, och som har föregåtts av singlar som Heartbeat.

Rebecca och Fiona. Bildkälla: Stella Pictures.

Men inte bara karriären går som på räls för Stockholmstjejerna som utgör Rebecca & Fiona. Även kärlekslivet blomstrar. I februari tidigare i år meddelade Fiona FitzPatrick att hon var gravid och väntade barn med sambon Tom Telégin, 38.

Tom är grundare och ägare av vinimportfirman Pompette. Hela familjen bor på Södermalm i Stockholm.

Rebecca Scheja och Klas Beyer från Robinson är ett par

Rebecca Scheja, 35, har tidigare varit tillsammans med artisten Adrian Lux, Thibo "Panda da Panda" Girardon och skådespelaren Hannes Fohlin. Hon har även sammankopplats med stjärnskottet Christian Fandango.

Men nu står det klart att Rebecca har en ny kärlek i sitt liv. På Instagram avslöjar nämligen nu Rebecca Scheja att hon har en ny pojkvän. Eller ja, ny och ny – de har faktiskt varit ett par i ett års tid.

"Jag är så glad över att ha haft den här hunken till man i mina armar i ett års tid nu", skrev Rebecca till en bild på sig själv och den nya kärleken på en båt.

Rebecca Scheja har en ny pojkvän. Bildkälla: Instagram/rebeccafiona

Om du tycker att Rebeccas nya pojkvän ser lite bekant ut är det inte alls konstigt. Nu kan Nyheter24 avslöja att han heter Klas Beyer, är 36 år gammal och jobbar som både modell och är snowboardproffs.

Klas Beyer känner du nog igen från Robinson! Bildkälla: Erik Mårtensson/TT Bild

Klas Beyer. Bildkälla: Erik Mårtensson/TT Bild

Vem är Klas Beyer?

Men kanske känner du allra mest igen honom från Robinson 2019 – en säsong som han faktiskt vann. Året därpå så råkade Klas ut för en oerhört otäck olycka då han bröt nacken när han övade ett snowboardhopp på en trampolin.

"Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig. Och ibland bryter man nacken på alla hjärtans dag. Mår bra under omständigheterna och känseln i armar och ben har nästan kommit tillbaka till fullo. Personalen på SÖS har varit fantastisk", skrev han då på Instagram.



Vi får helt enkelt hoppas att nästa alla hjärtans dag med nya kärleken blir betydligt lugnare!