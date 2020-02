View this post on Instagram

Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig. Och ibland bryter man nacken på alla hjärtans dag. . . Mår bra under omständigheterna och känseln i armar och ben har nästan kommit tillbaka till fullo. Personalen på SÖS har varit fantastisk men bäst har ändå @izaboethius och @alexanderjuneblad varit 💕💗