Kristin Kaspersen i tårar efter meddelandet från bästa vännen

Kristin Kaspersen, 55, lever idag som singel. Men under de sju åren med sitt ex, femkamparen Martin Lamprecht, så fick hon 1997 sonen Filip Kaspersen Lamprecht. En tid efter att Filip kom till världen så gick Kristin och Martin skilda vägar.

Filip är idag en känd tv-profil och har synts i program som Let's Dance och Hela kändis Sverige bakar. Filip har tidigare blivit omskriven för sin relation med artisten Peg Parnevik, och nu senast med dansaren Linn Hegdal.

Filip och Linn träffades i Let's Dance 2019, men då han var i en relation med Peg då så dröjde det tills Filip och Linn gick ut offentligt med sitt förhållande.

Linn Hegdal och Filip Lamprecht. Bildkälla: Stella Pictures.

När Linn Hegdal fyllde år så var Kristin Kaspersen inte sen med att hylla sin svärdotter på sociala medier. Något som aldrig hände under tiden då Filip och Peg var ett par. Vilket kanske inte är så konstigt – stämningen mellan Peg och Kristin tycks ha varit allt annat än bra. I låten The End så kastade Peg även en del syrliga gliringar till både Filip och hans mamma Kristin...

"This many years for it to not mean anything

It's so fucking sad to me How could your mom say that she's happy?

Told the whole town I'm crazy

When you're the one who betrayed me

Man, it's all so bittersweet I thought you were family

But hey, if I'm crazy It's because you all made me."

På svenska blir Pegs vassa rader: "Hur kunde din mamma säga att hon är lycklig? Berättade för hela stan att jag är galen? När det var du som svek mig".

Filip och Peg var ett par i flera år, men efter att han träffade Linn i Let's Dance så tog relationen slut. Bildkälla: Stella Pictures.

Filip Lamprechts lillebror Leon Kaspersen Fahlén

Vad många kanske inte vet är att Filip Lamprecht har en lillebror. År 2001 träffade Kristin nämligen Hans Fahlén, och två år senare gifte de sig. År 2004 föddes parets son Leon Acke Kaspersen Fahlén. Till skillnad från Filip som har valt ett liv i rampljuset så är Leon något mer tillbakadragen i sin framtoning.

Kristin Kaspersen med sönerna Filip och Leon år 2010. Bildkälla: Stella Pictures.

Kristin Kaspersen med sönerna – några år senare. Bildkälla: Stella Pictures.

Rubriker skapade han däremot när han tidigare i år berättade om sin usla ekonomi. På röda mattan avslöjade Leon, som nu hunnit fylla 20, nämligen för en reporter att han inte ens hade råd med läsk.

– Det är väl att man är sökande efter jobb. Det är på gränsen att jag har råd med Fanta, så det är ju…. Logiskt, berättade han för tidningen Hänt.

Kristin Kaspersen om mammarollen

Att Kristin Kaspersen är en riktigt stolt mamma till sina två grabbar råder det ingen tvekan om.

"Att jag fick bli er mamma är den största gåva livet kunde ge mig. Jag älskar er, to infinity and beyond", skrev hon på mors dag 2022.

I sin podd Nyfiken på berättade Kristin om den tomhet som kan uppstå i livet när man lämnar småbarnsåren bakom sig och plötsligt har vuxna barn.

– Jag tycker att det är superhärligt att se att de är stora, att de ska få leva sitt liv. Det är jättehärligt att få mera egentid, men samtidigt så blir det också lite tomt, sa hon i podden.

Kristin Kaspersen med sonen Filip. Bildkälla: Stella Pictures.

Kristin Kaspersen i tårar

Hösten för Kristin Kaspersen innebär födelsedag då hon fyller år den 30 september. Men milstolpen att fylla 55 var inte det enda som Kristin Kaspersen hade på hjärtat under helgen. På Instagram berättar den folkkära programledaren att hon fått ett videoklipp skickat till sig - som fick tårarna att komma.



"Skicka det här till en mamma som du beundrar och som du verkligen tycker rockar mammalivet. För ibland är allt vi behöver höra att vi gör något rätt", stod det att läsa på klippet.

Kristin Kaspersen blev oerhört berörd av klippet.

"När man får denna av en nära vän då kommer tårarna", skrev hon följt av flera gråtande emojis och tre hjärtan.