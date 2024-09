Kristin Kaspersens syrliga vink till Peg Parnevik

Peg Parnevik och Filip Kaspersen Lamprecht blev ihop år 2017, men deras relation var långt ifrån friktionsfri. Förhållandet kantades av drama och uppbrott. Peg har även berättat de gick i parterapi för att få allt att fungera. Riktigt illa blev det mellan paret när Filip våren 2021 skulle tävla i Let's Dance. Snabbt satte rykten igång att Filip och hans danspartner Linn Hegdal skulle vara ett par.

Linn Hegdal och Filip Kaspersen Lamprecht i Let's Dance. Ryktena satte genast igång att de skulle vara ett par. Bildkälla: Stella Pictures.

På Instagram så möttes Peg av hatkommentarer, och Filip gick då ut och uppmanade sina följare att inte vara otrevliga mot Peg.

"Nu räcker det, jag älskar min flickvän och jag ber er att om du inte har något snällt att skriva så håll det för dig själv", skrev Filip på Instagram i april 2021.

Filip och Peg var ett par i flera år, men efter att han träffade Linn i Let's Dance så tog relationen slut. Bildkälla: Stella Pictures.

Peg tog ryktena oerhört hårt och tvingades gå i terapi. I sin podd riktade Peg även en känga mot Let's Dance-produktionen och TV4, som hon menade drev med henne på hennes bekostnad.

– Även produktionen, i sändning och i manus skämtar de om mig. Eller mer att de skämtar om Filip och Linn som att "will they, won't they?" Eller "stämmer det faktiskt?". Jag förstår på ett sätt, logiskt förstår jag att det är bra för deras siffror, det är bra att de får pr. Men mitt hjärta förstår inte, sa Peg i podden Pillowtalk.

Filip och Linn vann Let's Dance i maj 2021, och bara en månad senare stod det klart att Peg och Filip gjort slut. Peg berättade senare att Filip dumpade henne – via sms...

Peg var en tid ihop med musikproducenten Jesper Niklasson, men i april 2023 meddelade hon att de gjort slut och att hon skulle sluta dejta unga killar då hon kände att den biologiska klockan börjat ticka. Sagt och gjort – några månader efter uppbrottet från Jesper avslöjades det i september 2023 att Peg och Sebastian de la Vega är ett par.

Sebastian de la Vega och Peg Parnevik. Bildkälla: Pontus Lundahl/TT Bild

Några andra som också meddelade att de blivit ihop var just Filip Lamprehct och Linn Hegdahl. I januari 2024 skrev Filip att han och Linn "firar 1 år idag".

– De är gjorda för varandra. Så kul för er. Jag menar - none of my business, sa Peg syrligt till Hänt om Filip och Linns relation.

På frågan hon har någon kontakt med Filip idag svarade Peg direkt:

– Absolut inte! Men kul för honom. Kul att dom har varit tillsammans så länge, sa Peg och skrattade.

Peg Parnevik om Kristin Kaspersen

Peg har under åren använt sig av musiken för att uttrycka sig, och den som lusläst hennes texter har nog kunnat ana syrliga passningar till både Filip och hans mamma Kristin Kaspersen.

Kristin Kaspersen. Bildkälla: Claudio Bresciani/TT Bild

I låten The End så sjunger Peg ett par väl valda rader riktade mot vad vi antar är både Filip och hans mamma – som Peg även avföljde på Instagram kring 2021.

"This many years for it to not mean anything

It's so fucking sad to me How could your mom say that she's happy?

Told the whole town I'm crazy

When you're the one who betrayed me

Man, it's all so bittersweet I thought you were family

But hey, if I'm crazy It's because you all made me."

På svenska blir Pegs vassa rader: "Hur kunde din mamma säga att hon är lycklig? Berättade för hela stan att jag är galen? När det var du som svek mig".

Både Kristin Kaspersen och Filip Kaspersen Lamprecht fick sig en släng av sleven från Peg i låten The End. Bildkälla: Stella Pictures.

Kristin Kaspersens ord om Linn Hegdahl

När Linn den 22 september fyllde 29 år så uppvaktades hon med ett firande där både vänner och givetvis Filip var med – och så svärmor Kristin Kaspersen.

"29 år idag och jag har blivit firad i mängder under helgen!!! Är så oerhört tacksam för min familj och mina vänner, både ni som bor nära och ni som bor en bit ifrån. Det är en sån lyx att jag får leva mitt liv med er runtomkring mig! Och det gör mig lite extra glad att tänka på en dag som denna! Tack till er, älskar er allihop så att jag spricker!", skrev hon på Instagram och visade en serie bilder från festligheterna.

Kristin valde även att uppmärksamma sin svärdotters födelsedag med ett eget inlägg på Instagram – något hon aldrig gjorde om Peg under tiden som Filip och Peg var ett par.

Kristin och Linn lärde nämligen varandra redan år 2019 genom Let's Dance – under den tiden som Filip var ihop med Peg...

"Idag fyller hon år, finaste, roligaste, snällaste @linnhegdal . Så tacksam du klev in i mitt liv 2019 och för att du idag är en del av min familj. Stor grattis! love you", skrev Kristin till en bild på sig själv och Linn.