Filip Berg ålder - hur gammal är han?

Filip Niclas Berg, är enligt Svt:s Mellopedia född den 2 oktober 1986 i Gustav Vasa församling i Stockholm. Det gör att han är 39 år gammal år 2025.



Filip Bergs längd - hur lång är han?

Många är nyfikna på hur lång Filip Berg är. Enligt IMDB är han 188 centimeter lång.

Foto: Jessica Gow/TT

Har Filip Berg flickvän?

Filip Berg har ofta fått frågor om sitt kärleksliv, men det är något han noggrant väljer att hålla privat. I både intervjuer och på sociala medier undviker han att avslöja detaljer om sitt privatliv.



I en nylig intervju med Hänt avslöjade han dock att han använder dejting-appar, men att det inte gått helt problemfritt.

– Jag har ju blivit anmäld på appen, berättar han i intervjun.

Berg förklarar att många tror att han ljuger om sin identitet eftersom han inte verifierat sitt konto. Han är samtidigt skeptisk till om dejting-appar verkligen kommer att fungera för honom:

– It hasn't turned out so great. Men vi får se, säger han avslutningsvis.





Filip Berg barn - har han barn?

Filip Berg har inte några barn än så länge. Men han har tidigare uttryckt längtan över att bli pappa. I en intervju med Expressen berättar han om hur han vill skapa familj, men att det får komma när det kommer.

– Jag är som de flesta andra att jag vill ha familj och barn. Antingen sker det om tre månader eller så sker det om fyra år. Jag har lärt mig att det här med att planera när man ska få ett barn till världen, det är bara att glömma. Det kommer när det kommer – om det kommer. Jag resonerar lite där som jag gör med min skådiskarriär. Planlägger jag för mycket är det risk för att jag sätter käppar i hjulet för sig själv, och blir besviken. Då blir det så jävla mycket som inte hände. Men pappa vill man ju bli, sa han till tidningen.



Filip Bergs föräldrar - vem är hans familj?

I en intervju medSOS Barnbyar så berättar Filip Berg att hans familj består av hans mamma, syster och syskonbarn, pappa. Men han har aldrig uttalat sig om vem hans föräldrar är.

Däremot har han publicerat en gammal bild på hans mamma på Instagram där han hyllar henne.

Han har även publicerat en äldre bild på hans pappa där han gratulerar honom på fars-dag.







Filip Bergs uppväxt

Filip Berg växte upp i Stockholm och hade från början inga planer på att bli skådespelare. I en intervju med Café berättar han att det aldrig var något han funderade på som ung. Istället gick han på Adolf Fredriks musikskola, Sveriges mest välkända musikskola, där han blev upptäckt när skolan sökte efter statister och unga skådespelartalanger.

– Jag tyckte det var soft att bli beviljad ledighet, att slippa gå till skolan. Det var en serie SVT gjorde, och jag hade en liten roll, en värsting som åker skateboard i en skolkorridor och var oskön., sa han i en intervju med Café.

Serien hette "Vera med flera". Bergs insats i SVT-produktionen blev starten på fler skådespelaruppdrag.

Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Filip Bergs filmer - vad har han deltagit i?

Filip Berg har varit med i många filmer. Han gjorde debut som 15-åring i filmen "Ondskan" där han spelade en mindre roll. Men ett år senare så slog han igenom med sin roll i filmen "Hip hip hora!" där han spelade en av huvudkaraktärerna.

Han har även varit med i den Oscars-nominerade filmen "En man som heter Ove" där han spelar den yngre versionen av huvudkaraktären Ove.

I skrivande stund är han aktuell med den nya versionen av 80-tals filmen "Strul" där han spelar huvudrollen. På bara tre dagar hade filmen noterats för 10 miljoner visningar i hela världen och tog en andraplats för världens mest sedda icke engelskspråkiga filmer.

Filip Berg Instagram

Filip Berg heter filip_berg på instagram.