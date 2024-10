Angelica Blicks gravidlycka – väntar sitt första barn

Influencern Angelica Blick, 33, och pojkvännen Jesper Lindstrand blev ett par sommaren 2022. I april tidigare i år befann de sig i Italien då båda i hemlighet hade planerat att gå ner på knä för varandra. Det blev en paff men lycklig överraskning.

"Jesper, I can’t wait for our new chapter", skrev hon då på sin Instagram och visade upp ringarna.

Nu, sex månader senare berättar paret att de väntar sitt första barn.

Visar upp magen och delar med sig av lyckan

"Vi är överlyckliga över att vänta en liten bebis och vi är evigt tacksamma. Det har varit så svårt att hålla detta hemligt så länge, haha. Det känns som en evighet! Så med det sagt, jag är SÅ GLAD att äntligen kunna dela med mig av detta nu", skriver hon på sin Instagram.



I en vacker film får man se den hittills ganska lilla kulan, och till videon skriver skriver hon "Snart blir vi tre".

Grattas av influencer-eliten

I kommentarsfältet rullar grattis- och lyckoönskningar in från såväl följare som kändisar och andra influencers.

