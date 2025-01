Henrik Elvejord Borg ålder – hur gammal är han?

Henrik Elvejord Borg föddes den 20 maj 1994, vilket innebär att han fyller 31 år under våren 2025.

Kommer Henrik Elvejord Borg från Norge?

Ja, Henrik Elvejord Borg kommer ursprungligen från Norge och då mer specifikt huvudstaden Oslo. Numera bor han i Uppsala i Sverige.

I en intervju med norska Nettavisen har han berättat att hans svenska är "jättebra".

– Jag brukar prata svenska nu, och det beror helt enkelt på att svenskarna förstår väldigt lite när man går över till en ordentlig östkant-sociolekt.

När var Henrik Elvejord Borg med i Ex on the beach?

Henrik Elvejord Borg år 2018. Foto: Cornelius Poppe/NTB/TT

Henrik Elvejord Borg var med i "Ex on the beach Norge" år 2018. Han skrev senare en bok om upplevelsen, med titeln "Text on the beach".

"Mellan vilda fyllefester, sex och upprörande intriger han satte sig och antecknade i sin dagbok. Resultatet är en ärlig redogörelse för livet framför kamerornas långa linser", går att läsa om boken hos Adlibris.

Vad jobbar Henrik Elvejord Borg med?

Henrik Elvejord Borg tycks jobba med sina sociala medier. Därutöver har han titt som tätt synts i svensk tv, till exempel i "Good luck guys".

Har Henrik Elvejord Borg fru eller flickvän?

Ja, Henrik Elvejord Borg är gift med den svenska influencern Lisa Borg, tidigare Anckarman.

Henrik Elvejord Borg och Lisa Borg. Foto: Stella Pictures

Hur träffade Henrik Elvejord Borg Lisa Borg?

När Lisa Borg såg Henrik Elvejord Borg i "Ex on the beach" skickade hon ett DM på Instagram. Några dagar senare bjöd Lisa över honom till Sverige.

– Jag skickar en flygbiljett till honom i direktmeddelande. Reaktionen blir från hans sida lite chock, han undrar väl vad jag är för brud och han säger egentligen inte att han ska komma utan vi låter det vara osagt, har hon berättat i en Youtube-video, enligt Aftonbladet.

Resten är så kallad historia.

När gifte sig Henrik Elvejord Borg och Lisa Borg?

Den 17 oktober 2020 friade Henrik Elvejord Borg till Lisa Borg och i maj 2022 bjöd paret in till ett tredagarsbröllop vid ett slott i Uppland.

– Vi båda gillar att slå på stort och ”more is more” har nog präglat båda våra liv på varsitt håll innan vi sammanstrålande. Så det fanns ingen annan utväg än att det skulle bli så här, sa Lisa till Aftonbladet då.

Har Henrik Elvejord Borg barn?

Henrik Elvejord Borg och Lisa Borg har varit öppna med att de kämpat med ofrivillig barnlöshet och att de genomgått en IVF-resa. I januari 2025 gick paret ut med att de väntar barn.

– Eftersom förra graviditeten blev ett missfall och vi endast är i vecka sju så vet vi riskerna, sa Lisa Borg till Aftonbladet då.

Var Henrik Elvejord Borg tillsammans med Ulrikke Falch?

Tidigare var Henrik Elvejord Borg i en relation med den norska skådespelerskan Ulrikke Falch, känd från succéserien "Skam" där hon spelade karaktären Vilde.

"Jättetråkigt. Jag och Ulrikke är inte längre tillsammans. Jag är helt knäckt", ska Elvejord Borg ha skrivit på Instagram när paret gick skilda vägar, enligt Expressen.

Ulrikke Falch och Henrik Elvejord Borg. Foto: Stella Pictures

Har Henrik Elvejord Borg bipolär sjukdom?

I boken "Text on the beach" berättade Henrik Elvejord Borg att han fått diagnosen bipolär sjukdom.

– Han berättade om det direkt och nu har vi hittat en bra sjukdomslösning. Han är så verbal och duktig i sina känslor, vi pratade igenom allt om hur vi kan göra saker bättre, har frun Lisa Borg sagt om diagnosen i en intervju med UNT.

Har Henrik Elvejord Borg Instagram?

Ja, på Instagram heter Henrik Elvejord Borg @henrixborg.

