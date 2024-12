Lisa Borg ålder – hur gammal är hon?

Lisa Borg föddes den 2 november 1989, vilket innebär att hon fyller 36 år under vintern 2025.

Lisa Borg längd – hur lång är hon?

Många är nyfikna på Lisa Borgs längd. Så hur lång är hon? Jo, hon är 173 centimeter lång – något hon delat med sig av på Tiktok.

Lisa Borg familj – vem är hennes mamma och pappa?

Lisa Borgs föräldrar dyker titt som tätt upp i hennes sociala kanaler. Pappa heter Magnus Anckarman, medan mamma heter Anna Anckarman. Föräldrarna är bosatta i Uppsala och har, i en video på dotterns Youtube-kanal, visat upp sitt minst sagt lyxiga hus.

Och faktum är att det är just fastigheter som föräldrarna arbetar med.

"De jobbar med att köpa och sälja fastigheter", har Lisa förklarat i ett kommentarsfält på Youtube.

Foto: Skärmavbild/Youtube/LisaBorgfdAnckarman

Har Lisa Borg syskon?

Ja, Lisa Borg har tre syskon: systrarna Sofi Anckarman, född 1999, och Bella Anckarman, född 2005 samt en bror vid namn Olle Anckarman, född 2004.

Syskonskaran syns, precis som föräldrarna, titt som tätt i Lisas sociala medier.

Överlevde Lisa Borg tsunamin 2004?

Ja, i samband med tsunamikatastrofen 2004 var Lisa Borg och hennes familj på semester på den thailändska ön Koh Lanta. Lisa, som då var 15 år gammal, räddade livet på hennes då femåriga syster Sofi som befann sig på stranden bara kort innan tsunamivågen når land.

– Det är någonting som har påverkat mitt och min familjs liv jättemycket, har hon sagt om katastrofen i en Youtube-video, där hon berättar sin historia och inkluderar filmer från familjens resa.

Vad jobbar Lisa Borg med?

Lisa Borg är influencer och tv-profil. För Aftonbladet har hon tidigare berättat om hur hon tjänat 90 000 kronor i månaden på plattformen Snapchat.

– Det finns ingen annan sociala medier-app som ger så mycket pengar. Om jag lägger upp 50 snaps per dag, vilket jag brukar göra, och varje snap är tio sekunder så kan det vara att jag sitter och pratar i en minut. Då blir det sex snaps. Då tjänar jag ungefär 3 500 kronor, vilket är ungefär 90 000 i månaden. Så det är väldigt, väldigt mycket för väldigt lite innehåll, sa hon till tidningen då och konstatera att hon investerat mycket pengar i fastigheter.

Som programledare har Lisa synts i "Studio Paradise" och senare "Paradise hotel – utcheckningen", men hon har också varit deltagare i flera produktioner, däribland "Good luck guys" och "Herre på täppan".

Lisa Borg. Foto: Robin Bäckman/TT

Hette Lisa Borg Anckarman i efternamn tidigare?

Ja, tidigare hette Lisa Borg Lisa Anckarman.

Har Lisa Borg pojkvän eller make?

Lisa Borg är sedan 2022 gift med Henrik Borg. Paret gifte sig på ett slott i Uppland och på bröllopsfesten uppträdde ingen mindre än den norske Eurovision-vinnaren Alexander Rybak.

– Det känns så himla rätt och pirrigt och jag är så rörd. Vi vaknade i morse med tårar för att vi har gråtit hela fredagen och lördagen känns det som, till tal och uppträdanden och en massa sådant. Så i morse vaknade vi för första gången själva på sviten på rummet och bara fortsatte att gråta och sa ”nu är vi herr och fru”. Det var en jättehäftig känsla, berättade Lisa för Aftonbladet efter bröllopet.

Vem är Lisa Borgs make Henrik Borg?

Henrik Borg och Lisa Borg. Foto: Stella Pictures

Henrik Borg är en norsk influencer och realityprofil, som bland annat medverkat i den första norska säsongen av "Ex on the beach". Det var också i detta program som Lisa Borg fick upp ögonen för honom, för att därefter skicka ett DM på Instagram.

Paret får, under 2025, den egna realityserien "Borgs 24/7" som kommer att sändas på TV3 och Viaplay.

Var Lisa Borg gravid?

Lisa Borg har öppenhjärtigt delat med sig av den IVF-resa som hon och maken Henrik Borg genomgått. I juni 2024 berättade Lisa att hon blivit gravid, men några veckor senare delade paret en Tiktok-video där de konstaterade att de drabbats av ett missfall.

– Vi har mist vårt foster för några dagar sedan och det börjare med att jag började blöda, sa Lisa i videon då.

Hur många prenumeranter har Lisa Borg på Youtube?

På Youtube har Lisa Borg över 192 000 prenumeranter. Där har hon, genom åren, delat med sig av allt från vloggar till stylingvideos.

Har Lisa Borg Instagram och Tiktok?

Ja, på Instagram heter Lisa Borg @lisaborg och på Tiktok heter hon också @lisaborg.