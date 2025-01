Amanda Jenssen ålder – hur gammal är hon?

Amanda Jenssen föddes den 12 september 1988, vilket innebär att hon fyller 37 år under hösten 2025.

Amanda Jenssen längd – hur lång är hon?

När Amanda Jenssen chattade med fans på en fansajt år 2008 fick hon frågan om hur lång hon är. Hon svarade då 175 centimeter.

"Det är ganska långt för att vara tjej. Man kan se rätt mycket med den längden", skrev hon då.

När var Amanda Jenssen med i Idol?

Amanda Jenssen och övriga deltagare i Idol 2007. Foto: Henrik Montgomery/TT

Amanda Jenssen var med i TV4-programmet "Idol" år 2007. Hon tog sig hela vägen till finalen, men snubblade på mållinjen. Vinnande ur tävlingen gick Marie Picasso.

Under sin audition golvade Jenssen juryn med sin tolkning av "That's all right" av Elvis Presley.

Amanda Jenssen låtar – vad har hon gjort för musik?

Efter Idol-tiden släppte Amanda Jenssen albumet "Killing my darlings" år 2008. Året därpå kom albumet "Happyland" och 2012 släpptes "Hymns for the haunted".

Några av Jenssens mest populära låtar genom åren är "Happyland", "Dry my soul" och jullåten "Another christmas".

När var Amanda Jenssen med i Så mycket bättre?

År 2014 medverkade Amanda Jenssen med i TV4-programmet "Så mycket bättre". Där fick hon sällskap av Orup, Ola Salo, Carola Häggkvist, Kajsa Grytt, Love Antell och Familjen.

Under säsongen tolkade Amanda Jenssen bland annat "När vi gräver guld i USA" av GES och "Calleth you, cometh I" av The Ark.

Har Amanda Jenssen pojkvän eller make?

Det är oklart huruvida Amanda Jenssen har partner i dag. Under en period var Jenssen i ett förhållande med den 16 år äldre Refused-sångaren Dennis Lyxzén.

När Café, i en intervju år 2012, frågade om de hade haft "en vanlig Svenssonrelation eller ett kaotiskt rockstjärneförhållande" svarade Lyxzén:

– Det var både och. Man har sidor som inga andra får se, när pyjamasbyxorna åker på. Men samtidigt var det två extroverta människor som talar med stora gester. Men vi hade kul ihop och hon är en mäktig människa. Det var faktiskt jäkligt great. Men ibland funkar det bara inte.

Amanda Jenssen i mitten och Dennis Lyxzén till höger. Foto: Stella Pictures

Har Amanda Jenssen barn?

Det är oklart om Amanda Jenssen har barn.

Har Amanda Jenssen en obotlig sjukdom?

År 2010 var Amanda Jenssen värd i "Sommar i P1". Hon berättade då att hennes lungkapacitet är nedsatt med hela 70 procent.

– När jag var ungefär ett och ett halvt så fick jag en dubbelsidig lunginflammation. Det blev mer och mer kritiskt och till slut så stod jag mellan att överleva eller att dö, berättade hon i programmet då, enligt Expressen, och fortsatte vidare:

– Mina lungor är trasiga och kommer att förbli det, säger hon.

I "Sommar i P1" stod det klart att Jenssen dagligen behöver äta medicin för att förbättra sin andning.

Amanda Jenssen. Foto: Henrik Montgomery/TT

Vad gör Amanda Jenssen i dag?

Efter en 12 år lång paus släppte Amanda Jenssen jullåten "SANTA" i november 2024. Hon begav sig då också ut på turné.

"Efter många år på min kammare så har jag nu tagit beslutet att bege mig ut och sjunga igen. Jag ser mycket fram emot att möta er som känner er sugna på att komma och sjösätta detta nya kapitel tillsammans. Jag tror det kan bli väldigt fint… och väldigt mäktigt", skrev hon i ett pressmeddelande publicerat hos United Stage då.

I januari 2025 medverkade hon som gästartist i "På spåret" på SVT.

Har Amanda Jenssen Instagram?

Ja, på Instagram heter Amanda Jenssen @amandajenssen.