Mikael Wiehe har drabbats av alzheimer

Under sin avskedsturné kände Mikael Wiehe att något var fel. För ett och ett halvt år sedan fick han diagnosen Alzheimers sjukdom. Jag är fortfarande pigg och glad men lite långsammare, säger han till TT.

Hans ”Sommar i P1” handlar om musik och politik, precis som hans eget liv också fortfarande gör. När han mot slutet av programmet helt kort avslöjar att han har alzheimer kommer det som en överraskning.

Mikael Wiehe tycker att han haft tur, än så länge minns han det mesta utom namn. Men under avskedsturnén 2022 kände han en ny nervositet när han skulle gå upp scenen. I stället för att kontakta läkare tog han hjälp med att stämma gitarren och annat praktiskt. Om han var sjuk ville han inte veta det förrän efter de drygt 70 spelningarna.

När han gått i mål gick han till doktorn och fick ett besked som han relativt snabbt kunde acceptera.

– Två månader efter att jag fått min diagnos tyckte jag att jag mådde så himla bra att jag ringde läkaren och frågade: är du säker?, berättar han på telefon från hemmet i Malmö.

– Jag betraktar det som en ynnest att jag mår så bra som jag gör. Jag lider mer av att jag hör dåligt än av min alzheimer. Det kommer att bli värre men det går långsamt.

Musik och politik

Björn Skifs hann före med att gå ut med sin demensdiagnos, konstaterar han nu. Mikael Wiehe har märkligt nog aldrig träffat Skifs även om de båda, som unga, var med i Sveriges Radios popbandstävling. Mikael Wiehe i sin brors band ”The Moccers” – som kom sist – Björn Skifs, som professionell gästartist, var så nervös att han grät.

– Jag tyckte att det var så strongt, han gick upp på scenen och klarade sin uppgift, och det är väl samma sak som man hoppas på nu, i en annan tid och situation gäller det att visa ”mannamod”, om uttrycket tillåts.

Varje dag före klockan tio jobbar han med sin musik – är det den bästa bromsmedicinen? Kanske, tror han själv. Låten ”Men skepparen har gått i land” handlar om hans nya liv och ska vara med på en kommande skiva.

I dagarna kommer "Mikael Wiehes amerikanska sångbok" med hans översättningar av bland andra Bob Dylans låtar.

Korsord

2005 fick han något av en blackout på scenen och insåg att arbetet med att översätta låttexter hade blivit ett behov och ett slags nödvändig vila från konsertlivet – han översätter fortfarande och liknar det vid att lösa korsord. I dagarna kommer också ”Mikael Wiehes amerikanska sångbok” där han samlat så många av sina översättningar som möjligt av bland andra John Lennon, Tom Waits, Leonard Cohen men framför allt Bob Dylans låtar.

– Svenska Akademien har ju diktarstipendium som de delar ut – det hoppas jag att jag ska få när jag nu översatt en Nobelpristagare. Vi får väl se.

