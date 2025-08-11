Magnus Uggla anklagar Gynning för lögn: "Har bara hittat på"

I sin podd Uggla & Uggla så ifrågasätter artisten Magnus Uggla sanningshalten i Carolina Gynnings påstående – och han menar att hon bara ljuger och har hittat på.

Sommaren har totaldominerats av en oerhört märklig kändisnyhet. Konstnären, entreprenören och medieprofilen Carolina Gynning har i sin podd Gynning & Berg – Hittar sig själva berättat om hur hon lurades att äta familjens kanin.

Hennes pojkvän Viktor Philipson hade dödat kaninen, tillagat den och först när hon ätit upp allt så hade han skrattande avslöjat att det var familjens kanin Stampe.

Viktor Philipson och Carolina Gynning. Bildkälla: Stella Pictures.

Carolina Gynning åt upp familjens kanin

– Det är så sjukt gjort, men samtidigt får det mig att älska honom ännu mer. För det är hur störd han är som person. Jag vill bli överraskad i en relation, sa Gynning i podden.

Hennes uttalande väckte oerhört starka reaktioner hos både lyssnare och följare. "Man blir fan illamående" och "Psykopater" var några upprörda kommentarer.

Flera av Nyheter24:s läsare tog också oerhört illa av sig. "Det var det absolut värsta jag har hört - heeeelt sjukt!!", skrev signaturen Anki.

"Håller fullständig med men är inte förvånad????" skrev en annan.

I en krönika i Dagens Nyheter gick författaren och krönikören Alex Schulman ut och fördömde tilltaget.

"Man tänker att fortsättningen på historien vore given, och kanske på ett sätt hoppfull – Gynning tar barnen och lämnar sin störda man. Men det visar sig då att det motsatta inträffar", skrev han bland annat.

För tidningen Hänt bekräftade Gynning att det var kaninen Stampe som hade blivit uppäten. Något som Viktor senare förnekade.

Viktor Philipsson och Carolina Gynning. I podden berättar Gynning att hon "älskar honom mer" efter att han dödade familjens kanin och serverade till middag. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Viktor Philipson: Därför dödade jag familjens kanin

I en kommentar till Aftonbladet så delade Viktor Philipson med sig av detaljerna kring "kanin-gate". Viktor förklarade för tidningen att familjen har cirka 25 kaniner i en lada. Då och då händer det att kaninerna rymmer, och enligt lag måste de då antingen fångas in eller avlivas.

"Att fånga dem är nästintill omöjligt – de blir helt vilda efter bara någon dag. Då står man inför valet att gräva ner dem eller tillaga dem. Jag väljer självklart det senare", skrev han till Aftonbladet.

Viktor Philipsson tillade även att det bara var Gynning som åt av kaninen, och att det alltså inte rörde sig om en "tam burkanin" utan om "en förrymd, namnlös vildkanin".

Magnus Uggla: "Det är bara ljug"

Nyheten om Gynning och den uppätna kaninen har nu nått artisten Magnus Uggla. I podden Uggla & Uggla, som Magnus har tillsammans med sin dotter Agnes Uggla, 34, så tar Agnes upp ämnet.

Magnus och Agnes Uggla. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Men Magnus Uggla vägrar helt enkelt tro på att det hela är sant och anklagar Gynning för att ha fabricerat hela storyn.

– Det är ju bara ljug, säger Magnus Uggla och fortsätter: