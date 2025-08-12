Per Anderson öppnar för första gången upp om hur relationen till Måns Zelmerlöw ser ut idag.

Komikern Per Anderson och artisten Måns Zelmerlöw har praktiskt taget suttit ihop under flera år. Duons vänskap är väldokumenterad och utöver att umgås privat så har de även jobbat tillsammans och gjort flera shower ihop. De lärde känna varandra när Måns år 2019 gifte sig i Kroatien med Ciara Janson. Ett bröllop som Per faktiskt "kraschade". I en intervju med Allas har han berättat mer.

– Artisten Oscar Zia var ditbjuden med sin dåvarande pojkvän. Men eftersom det hade tagit slut mellan dem fanns en ledig plats. Och den snodde jag åt mig. Måns blev ganska förvånad över att se mig där, sa Per då.

Ciara Janson och Måns Zelmerlöw. Bildkälla: Stella Pictures.

Måns Zelmerlöw i infekterad skilsmässa

Under första halvan av 2025 så befann sig Måns Zelmerlöw minst sagt i stormens öga. Utöver att ha fått ett mindre vansinnesutbrott efter att han inte vann Melodifestivalen så har även skriverierna under våren och sommaren varit oändliga om den infekterade skilsmässan från Ciara.

Annons

Ciara Janson. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild

Hon riktade flera allvarliga anklagelser mot Måns. Bland annat anklagade hon honom för att använda kokain, och hon polisanmälde honom även för att han skulle ha varit våldsam mot henne.



Måns själv förnekade att han någonsin skulle ha varit våldsam, men erkände i en intervju med Göteborgs-Posten att han tagit kokain.

I juni var Måns inne på förhör hos polisen, och den 11 augusti stod det klart att utredningen kring Måns Zelmerlöw läggs ner, rapporterade Aftonbladet. Måns advokat Hanna Lindblom berättade för Aftonbladet om sin klients känslor efter beskedet.

– Jag har pratat med honom. Han vet ju vad han inte har gjort, så det var ett väntat besked. Men det är också väldigt skönt att nu kunna stänga ner det här och försöka blicka framåt, sa Lindblom till tidningen.

Annons

LÄS MER: Allvarliga frågan som fick Måns Zelmerlöw att börja skratta i rätten

Per Anderson om vänskapen med Måns

Men hur har vänskapen mellan Per och Måns sett ut under den turbulenta våren och tiden? I en intervju med Hänt så är Per diplomatisk i sina svar.

– Jag önskar honom och alla, all lycka till och att det får det skitbra och att det löser sig på bästa sätt.

Per berättar vidare att de har "hörts någon gång då och då". Utöver det så har han enligt Hänt "inte stängt dörren" för fler gemensamma jobb ihop framöver.