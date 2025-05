Måns Zelmerlöw i chock av sanningen om Ciara: "Har fattat.."

Både vinmärket, tv-jobben och artistkarriären har varit en guldgruva för Måns. Under 2022 rapporterade Nyheter24 om Måns otroliga ekonomiska framgångar, och då stod det klart att han hade en fastställd förvärvsinkomst på över åtta miljoner kronor, och det fanns då tillgångar i bolaget MZW Production AB på över 30 miljoner kronor. Holdingbolaget MZW Holding AB hade även det riktigt fina siffror. Under 2021 fanns tillgångar på 29 miljoner kronor, rapporterade Nyheter24 då.

Ciara Jansons "net worth" och lön

Under våren har tidningarna dominerats av nyheten kring att Måns och hans fru Ciara Janson ska gå skilda vägar efter tio år tillsammans och sex år som gifta. Skilsmässan har blivit väldigt infekterad och Måns har erkänt att han har tagit kokain, samtidigt som han anklagats för att vara våldsam – anklagelser som han har nekat till.

Under förhandlingarna i tingsrätten så kom både Måns och Ciaras respektive ekonomi att avhandlas, och i rätten fick Ciara frågan om hur mycket pengar hon tjänar varje år.

Under förhandlingarna i tingsrätten så berättade Ciara nämligen att hon tjänar omkring 100 000 pund till 110 000 pund per år. Omvandlat i dagens valutakurs så ger det en årslön på cirka 1,4 miljoner kronor. Utslaget på 12 månader är det en månadslön på cirka 118 000 kronor.

– Jag har ju fattat att hon tjänar pengar men jag har ju aldrig fått se hur mycket det handlar om, sa Måns under förhandlingen.

I Sverige har Ciara utöver att ha deltagit i program som Masked Singer och Let's Dance även satsat på sin konst. Hon har bland annat haft en utställning på Petter Stordalens hotell At Six, och det blev en stor succé.

– Vi fick igång en riktigt bra apparat i Sverige. En stor vernissage på At Six med jättebra uppslutning och hon sålde mycket tavlor. Jag är chockad över dom här siffrorna, sa Måns under förhandlingen.