Det råder en syrlig stämning mellan Alexandra Nilsson och Bianca Ingrosso.

Det var när Bianca Ingrosso gästade podden "Är det bara vi" som hon fick frågan vilken influencer som kanske inte står högst i kurs hos henne. Hon säger då "Alexandra Nilsson". Att tillägga är att Alexandra nyligen hamnade i en liten "beef" med Hanna Friberg efter att Hanna kallat Alexandra för vuxenmobbare i sin podd "Måndagsvibe".

– Jag tycker inte om Hanna Friberg och det är för att hon snackar skit om en i en podd och sedan kommenterar hon på ens bilder typ "girl I love your shirt" och så vidare och jag känner bara girl get the fuck out of here. Du behöver inte tycka om mig och du kan säga det i en podd men då får du fan stå för det också.

– Säg inte sånt för att sedan komma och kindpussas vilket hon gjorde i Miami. Rör inte mina kinder med ditt "puss puss puss", stick härifrån, säger Alexandra i en video.

Bianca Ingrosso: "Ensambarn"

Enligt Bianca pratar Alexandra ofta negativt om företag och människor på sina sociala medier.



– Man märker att hon är väldigt känslostyrd och lite "ensambarn-person".

Bianca fortsätter och säger att Alexandra hänger ut personer som varit otrevliga mot henne och säger att hon har en "aura som kan kännas väldigt obekväm".

Bianca menar att hon får en dålig känsla av att titta på Alexandras content, och hon tycker att Alexandra behöver ”checka” sitt känslomässiga register samt inse att allt inte behöver sägas högt.

– Det är inte coolt att tycka att det är ocoolt att gå på influencer-event”, säger hon.

Under veckan hände sedan detta: Bianca publicerade för ett par dagar sedan en bild där hon skriver att hennes byxor blivit för små efter att ha unnat sig under semestern.

Bianca Ingrossos bild som Alexandra Nilsson pratar om. Bildkälla: Snapchat