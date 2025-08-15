Christian Bauers ord efter bilden på Bianca i rättssalen

Bauers kommentar lät sig inte väntas på.

Det är få som undgått rättegången som drog igång i början av veckan där Bianca Ingrossos stalker ställdes inför rätta.

Den 40-årige mannen har under ett år förföljt, hotat och terroriserat Bianca på ett sätt som ger även den hårdaste av oss kalla kårar.

Bianca Ingrosso med sin advokat. Bildkälla: Christine Olsson/TT

Enligt Aftonbladet är mannen genom åren dömd för bland annat:

Flera fall av misshandel

Relationsvåld

Våld mot tjänsteman

Ofredande

Grovt rattfylleri

Det var i början av 2024 som mannen började kontakta Bianca på olika sociala medier där han till en början skrev på ett "uppvaktande vis" men för att sedan bli ilsken och hotfull.

Han har under året varit utanför Biancas bostad, han åkte till Grand Hotel där han väntade i hela sex timmar på Bianca tills personalen ordnade så att hon kunde ta sig ut bakvägen. Han har även gått fram till henne på stan, lagt en hand på hennes axel och sagt "Jag ska inte slå dig men jag är här nu".

Ett av stalkerns meddelanden. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Flera av stalkerns meddelanden. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

När polisen undersökte mannens dator kunde man se att han sökt på Biancas namn över 400 gånger.

Mannen har förekommit totalt i 17 avsnitt i belastningsregistret. Bland annat så dömdes han 2012 till fyra månaders fängelse för misshandel och ofredande mot samma kvinna han tidigare fått kontaktförbud mot.

Christian Bauers ord efter bilden i rättssalen

Tusentals människor har slutit upp bakom Bianca Ingrosso och på sociala medier kan man synligt se kärleksfulla och stöttande kommentarer från vänner, familj, kändisar och främlingar.



Någon som hela tiden varit på plats för att stötta sin dotter är mamma Pernilla Wahlgren. På sin Instagram publicerade hon en bild från rättssalen där hon skrev "I’ll always have your back".



Lika snabbt var även Christian Bauer framme i kommentarsfältet för att supporta sin familj.

Bauers kommentar. Bildkälla: Instagram