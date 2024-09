Magnus Uggla firar 50 år som artist. 2025 är det nämligen fem decennier sedan som hans debutalbum Om Bobbo Viking släpptes, och därefter har en karriär följt med hits som Johnny the Rocker, Jag mår illa och Varning på stan. Parallellt med musiken har Uggla även skådespelat där den mest kända rollen förmodligen blev i kultfilmen G - som i gemenskap.



Vid sin sida har Uggla sedan 1990-talet haft hustrun Louise "Lollo" Uggla, men till skillnad från andra svenska kändisar har Magnus och Louise valt en mer tillbakadragen stil. De syns aldrig på röda mattor ihop, och ytterst få bilder finns på Louise – en bild från när hon och dottern Agnes står i publikhavet under Rocktåget 1994 där Magnus Uggla uppträdde i Vadstena.

Sedan kom det att dröja över 25 år innan Lollo fångades på bild igen. I oktober 2021 så var Lollo med Magnus på kungliga slottet där han belönades med en medalj från kung Carl XVI Gustaf. Då var linslusen Lena Philipsson nämligen snabbt framme med kameran och brände av en bild på Magnus och Lollo ihop.

Lollo och Magnus Uggla fångas på en unik bild ihop. Bildkälla: Instagram/lenaphilipsson

Att Louise Uggla är så hemlighetsfull av sig har fått många svenskar att bli riktigt nyfikna på Magnus Ugglas fru – därför har Nyheter24 sammanställt de vanligaste frågorna som svenskar googlar om Louise "Lollo" Uggla.

Här får du veta allt om Louise Uggla – ålder, barn, familj, äktenskapet med Magnus Uggla och hennes yrke.

Louise Uggla ålder – hur gammal är hon?

Louise Uggla föddes den 24 november 1961, vilket betyder att hon vintern 2024 fyller 62 år och vintern 2025 fyller hon 63 år. När Louise fyllde 60 år så berättade hon om känslorna kring att åldras.



– Nu blir jag ju gammal på pappret. ”En kvinna i 60-årsåldern”. Och jag tycker ju att jag fortfarande är 35 år, och det är det som är så plågsamt. Att alltså i huvudet, mentalt och i hjärtat så har det ju inte hänt så jättemycket sedan jag var 35, berättade Louise Uggla i Magnus och Agnes Ugglas podd Uggla & Uggla.

Kallas Louise Uggla Lollo?

Ja, Louise Ulrika Uggla kallas då och då för "Lollo" men hon går ibland även under smeknamnet "Lolo".

Louise Uggla yrke – vad jobbar hon med?

Medan Magnus Uggla är en av Sveriges mest firade artister så har Louise Uggla rönt stor framgång inom reklambranschen. I 10 år jobbade hon med marknad och försäljning på TV3, men därefter så började hon kring 1999 intressera sig för produktion istället. Enligt sin Linkedin-profil så jobbade Louise Uggla som producent på Mekano Film & TV i två år innan hon började på MFL Film AB där hon jobbade i fem år.

Sedan 2008 har hon jobbat som producent på Camp David. De har kunder som bland andra IKEA, Volvo, Apple, Samsung, H&M, Klarna och SVT. Under åren på Camp David så har hon bland annat varit producent åt SVT-serien Jag och min far där Magnus Uggla och dottern Agnes Uggla upptäcker mer om världen.

Lena Philipsson, Magnus och Louise Uggla. Bildkälla: Instagram/lenaphilipsson

Är Louise Uggla fru till Magnus Uggla?

Ja, Louise och Magnus Uggla gifte sig 1990 och bor tillsammans på Östermalm i Stockholm.

Har Louise Uggla och Magnus Uggla barn?

Ja, Louise och Magnus Uggla har två barn tillsammans. Dottern Agnes Magnusdotter Uggla som föddes den 2 oktober 1990, och sonen Ruben Uggla som föddes den 10 maj 1996. Agnes jobbar som copywriter på en reklambyrå, medan Ruben är illustratör och animatör. År 2022 släppte Ruben och Magnus en barnbok tillsammans. Sedan förhållandet med Ann Natt och Dag (tidigare Furulid) har Magnus Uggla dottern Emelie Uggla.

Magnus och dottern Agnes Uggla. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Ruben och Magnus Uggla i samband med att deras barnbok Frasse och den magiska brygden släpptes 2022. Bildkälla: Albin Händig/Norstedts förlagsgrupp

Nisse Hallberg och Emelie Uggla. Emelie är Magnus första barn som han fick tillsammans med fotomodellen Ann Furulid. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

Har Louise Uggla Instagram?

Ja, Louise Uggla har haft ett konto på Instagram sedan december 2011. Där har hon ett par hundra följare. Men Louis Ugglas Instagramkonto är låst, och verkar mest vara för vänner och familj. Då och då har hon taggats av maken Magnus på Instagram, och därför står det klart att hennes namn på Instagram är @lolugg.

Hur träffade Louise Uggla Magnus Uggla?

När Magnus och dottern Agnes i sitt SVT-program Jag och min far diskuterade ämnet dejting så gick Magnus närmare in på hur han resonerade kring de olika sätten som finns för att träffa Mr eller Mrs right – och Magnus berättade även då om de första gångerna han träffade Louise Uggla.

– Det (dejting, reds. anm) fanns inte på min tid. Man gjorde inte på det viset alltså. Det låter så pretentiöst, ska vi gå på en dejt liksom, sa Magnus i SVT-programmet.

När hans dotter Agnes undrade om det var kontaktannonser som gällde svarade Magnus då:

– Det fanns ju men det fanns ju ingen normal människa som skulle lägga ut det, det var ju bara losers som satte ut kontaktannonser. Och sol och vårare, sa Magnus Uggla.

Du gjorde inte det?, frågade Agnes.

– Nej, man gick på krogen liksom, sa Magnus Uggla.

Magnus Uggla berättade senare att han hade svårt att snappa upp det där med att man skulle spela spel och hard to get. Magnus, som växte upp på Östermalm och senare i Saltsjö-Duvnäs, var uppfostrad med vett och etikett.

– När jag började träffa tjejer när jag var sådär 15-16 så var det ingen som sagt att det fanns något spel. Jag var uppfostrad att vara artig. Man ringde och höll det, hade man sagt att man skulle ringa klockan 18 så ringde man klockan 18. Om hon inte hade ringt till mig klockan 18 så ringde jag upp och frågade, berättade Magnus Uggla som avslöjade att han gick på några minor innan han lärde sig hur man skulle göra.

Så hur gick det egentligen till när Magnus började dejta Louise Uggla?

– När jag träffade din mamma för första gången. Jag kände ju knappt henne överhuvudtaget men tillräckligt mycket för att prata i telefon med henne. Då föreslog hon bara sådär, sköt från höften, "Vill du komma ut och äta middag med oss?". Vi kände absolut inte varandra, vi hade träffats kanske en eller två gånger men jag hade inget att göra, och jag gillar att göra lite obehagliga grejer så att jag hakade på och åkte ut dit. Vi hinner passera förrätten så försvinner Lollo och hennes syrra iväg för att dom ska sminka sig. Kvar sitter jag med hennes föräldrar, berättade Magnus Uggla i SVT-programmet.

Magnus Uggla berättar om de första dejterna med Lollo Uggla i SVT-programmet Jag och min far. Bildkälla: SVT

– Jag hade blivit sur, flikade Agnes in då.

– Så jävla taskigt. Det är så typiskt mamma, sa Magnus Uggla i programmet.

Han berättade att Lollos pappa som var österrikare hade hört att Magnus Uggla gjort en låt som heter "Jag skiter" . Något som ledde till ett mindre trevligt korsförhör där vid matbordet...

– Tycker du att det är roligt det där med "att jag skiter", berättade Magnus i programmet och imiterade sin svärfar.

– Jag hade ju lagt på mig den här artiga och trevliga Magnus, den härliga Magnus. Jag satt ju och bet ihop för att inte resa på mig och dra, avslöjade han i programmet.

– Sen blev du ändå kär i mamma, det var ju tur, flikade Agnes in.

– Ja det var ju inte hans förtjänst. Men sen när jag lärde känna honom var han sjukt skön. Men det är en annan historia, avslutade Magnus.