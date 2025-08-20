Nyheter24
Kristin Kaspersens nya jobb – med Filips flickvän Linn

Publicerad: 20 aug. 2025, kl. 07:30
Kristin Kaspersen och Linn Hegdahl
Kristin Kaspersen och Linn Hegdahl slår sina huvuden ihop. Foto: Stella Pictures. Bilden är ett montage.

Kristin Kaspersen är inte bara högaktuell i TV4-programmet Elitstyrkans hemligheter VIP. Hon har dessutom ett nytt jobb framöver – tillsammans med sin sons flickvän Linn Hegdal.

Quetzala Mikko Blanco
Quetzala Mikko Blanco,
Nöjesreporter

Ämne:

Kristin Kaspersen

Kristin Kaspersen, 55, har tränat hela sitt liv. Med en pappa som Kjell Kaspersen som är tidigare norsk landslagsmålvakt i fotboll så kom rörelsen redan från barnsben. På sin blogg har Kristin skrivit att hon älskar variationen med träning och kör både löpning, yoga och styrketräning som bas. Utöver det så ägnar sig Kristin åt allt från thaiboxning till golf och skidåkning.

Kristin Kaspersen
Kristin Kaspersen. Bildkälla: Stella Pictures.

Att Kristin är en av deltagarna i TV4:s nya säsong av Elitstyrkans hemligheter VIP är därför kanske inte helt oväntat.

"Så tacksam jag fick vara med om detta äventyr tillsammans med just det här gänget", skrev Kristin på Instagram tidigare i veckan.

LÄS MER: Kristin Kaspersen ryter ifrån efter tittarens fräcka fråga 

Kristin Kaspersens nya jobb med Linn Hegdal

Men Elitstyrkans hemligheter är inte det enda Kristin har på gång. Kvinnan med många järn i elden har nämligen gått ihop med ingen mindre än Linn Hegdal för ett gemensamt projekt...

Linn Hegdal
Linn Hegdal och Filip Kaspersen Lamprecht. Bildkälla: Stella Pictures.

Den som har koll på sitt kändisskvaller vet att Kristins son Filip Kaspersen Lamprecht och Linn Hegdahl är ett par sedan många år, och Kristin och Linn har onekligen klickat. 

Linn Hegdahl och Kristin Kaspersen
Linn Hegdal och Kristin Kaspersen. Bildkälla: Stella Pictures.
Ja, Kristin och Linn har blivit så pass nära med åren att de nu i höst lanserar en gemensam träningsresa, som går av stapeln mellan den 17 till den 24 januari på Kanarieöarna. 

"Vi väcker kroppen på morgonen, tränar Soma Move och dansar på dagarna. Utöver det blir det härliga middagar, sköna samtal och förhoppningsvis sol", skrev Kristin när hon la ut reklam om resan.

Vi gissar att Kristin och Linn helt enkelt kommer bättre överens än vad hon gjorde med Filips ex Peg Parnevik, som riktade rejält kyliga kängor mot Kristin efter uppbrottet frå Filip. I låten The End så sjöng Peg om sitt ex mamma: 

 "Hur kunde din mamma säga att hon är lycklig? Berättade för hela stan att jag är galen? När det var du som svek mig".

LÄS MER: Kristin Kaspersens son är utfattig: "Jag ska inte ljuga..."

