Tone Sekelius får ny operation efter komplikationer

Efter en omfattande ansiktsoperation i Sydkorea väntar influencern Tone Sekelius på ytterligare ett ingrepp

Influencern Tone Sekelius befinner sig fortfarande i Sydkorea, där hon nyligen genomgick en omfattande plastikoperation i ansiktet. Men innan hemresan till Sverige blir av väntar ytterligare ett ingrepp, skriver Expressen.

LÄS MER: Kändismannens pik efter hyllade bilden på kungen och kyrkan



Vätska i huvudet efter operationen

Under den första operationen slipades bland annat hennes brynben, haka och käke, något Tone tidigare delat med sig av.

Några dagar efter ingreppet upptäcktes en vätskeansamling i hennes huvud, vilket ledde till en dränering för att minska trycket. Tone har beskrivit känslan som att vätskan rörde sig och fick huvudet att "skvalpa runt".

Annons

Ytterligare ingrepp krävs för säker återhämtning

Vid en uppföljning konstaterade läkarna att det fortfarande finns kvar en mindre vätskeansamling. Därför behöver Tone genomgå en ny, mindre operation där de gör ett snitt på ungefär en centimeter för att tömma vätskan mer grundligt.

Influencern förklarar att läkaren vill "tömma allt så jag kan vara safe for recovery och hemfärd".

Trots det extra ingreppet ser läkarna att allt annat läker som det ska, och även om kroppen skulle kunna klara av det själv skulle det ta längre tid.