En ny säsong av "Vem bor här?" har dragit igång i SVT och en av årets deltagare är Nina Mattsson, 43, som visar upp sitt unika 70-talsinspirerade hem i programmet.

– Jag är väldigt stolt över att vi låtit huset vara så orört som det är, berättar hon för Nyheter24.

Malin Olsson har ersatts av Kristina "Keyyo" Petrushina, men i övrigt är SVT:s elfte säsong av "Vem bor här?" sig likt. I vanlig ordning får fem främlingar besöka varandras hem, för att sedermera gissa vem som bor var – och tittarna, de får följa med.

Keyyo är ny programledare för "Vem bor här?". Foto: SVT

I säsongspremiären den 18 augusti gjorde långköraren ett nedslag i Småland, där tittarna bland annat fick följa med hem till Nina Mattsson, 43.

– Det var fantastiskt roligt att spela in programmet, även om det såklart också var väldigt nervöst. Det som gjorde det så roligt var alla människor jag träffade och lärde känna. Och alla härliga hem. Vi hade kul ihop, och det tycker jag syns i programmet, säger hon till Nyheter24.

Visade upp 70-talshemmet i "Vem bor här?"

Nina Mattssons hus ligger i Vättersnäs i Jönköping. Foto: SVT

Tillsammans med sambon Marcus har Nina skapat ett minst sagt unikt hem i Vättersnäs i Jönköping. Villan, som byggdes i funkisstil under 1930-talet, fick under 1970-talet en ny tegelfasad och utbyggnad.

Men därefter blev det inga större ingrepp och huset, kallat "70-talshemmet" i programmet, är nu en riktigt välbevarad pärla fylld av designklassiker.

– Jag är väldigt stolt över att vi låtit huset vara så orört som det är, att vi inte rivit ut eller målat om. Det känns både roligt och viktigt att visa att man inte måste renovera eller göra om ”bara för att”. Man kan skapa ett unikt hem ändå, eller kanske just för att man låter bli att riva ut, konstaterar Nina.

Hon berättar vidare att kärleken till 70-talet – dess estetik, former och färger – funnits sedan tonåren.

– Sedan har 70-talet liksom vuxit med mig. Från mycket storblommiga mönster och färger när jag var yngre, till kanske lite mer furu och sobert nu. Med det sagt så vill jag inte bo i ett museum, heller inte klä mig i bara 70-tal. Jag älskar att blanda från många olika epoker, det är så ett hem, och en klädstil, känns levande. Men 70-talet finns liksom alltid där som rötter.

Foto: SVT

Foto: SVT

Foto: SVT

Nina om att visa upp hemmet: "Glada och peppiga reaktioner"

Att ta en rundtur med de övriga deltagarna i sitt eget hem var inte helt lätt.

– Det var en konstig känsla att gå omkring i sitt eget hus och låtsas upptäcka det och se allt för första gången. Det var det svåraste. Men det var också roligt att se de andra upptäcka det och höra vad de sa och vad deras ögon fastnade på, berättar Nina som sedan programmet sändes fått positiva tillrop.