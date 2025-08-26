Hon nobbade Bianca Ingrossos stalker – då hände detta

En kvinna har lagt ut en video på TikTok där hon berättar om vad som hände när hon skrev med Bianca Ingrossos stalker på Snapchat.

I maj greps en 38-årig man under stor dramatik i sitt hem utanför Stockholm. Insatsstyrkan fick bryta upp dörren för att kunna ta in mannen, som då misstänktes för att i flera månaders tid ha utsatt entreprenören Bianca Ingrosso för olaga förföljelse. Han har bland skickat hundratals meddelanden, sökt upp henne utanför hennes hem och kontor samt utsatt henne för sexuellt ofredande. Han har även kontaktat hennes vänner och familjemedlemmar.

Mannen har suttit häktad på Kronoberg över sommaren, och efter den uppmärksammande rättegången där både Bianca och hennes mamma Pernilla Wahlgren medverkade så föll slutligen domen mot 38-åringen.

Bianca Ingrosso med sin advokat. Bildkälla: Christine Olsson/TT Bid

Den 22 augusti stod det klart att mannen döms till fem månaders fängelse för stalkingen av Bianca, men då han suttit häktad så pass länge så behöver han bara sitta ungefär två veckor i fängelse för stalkingen, har Expressen rapporterat.

Utöver det så har mannen dömts för en tidigare misshandel, vilket resulterade i ytterligare fyra månaders fängelse.

Bianca Ingrossos stalker har dömts till fängelse. Bildkälla: Polisens förundersökningsprotokoll

Bianca Ingrossos stalker förflutna: misshandlat kvinnor, mamman mördades av pappan och besöksförbud

Mannen har dömts flera gånger tidigare, bland annat för att ha misshandlat sin ex-flickvän genom att dunka hennes huvud i golvet och sparka henne i både magen och ryggen. Flera olika kvinnor har genom åren fått besöksförbud utfärdade mot stalkern.

Nyheter24 har tidigare rapporterat om hur stalkern är son till en av Sveriges farligaste män, en man som i början av 2000-talet dömdes för att ha knivhuggit sin ex-fru – alltså stalkerns mamma – till döds. Pappan dömdes till livstids fängelse och avtjänade sitt straff på anstalten Kumla fram till sin död hösten 2024.

På sociala medier har den milda domen mot stalkern väckt starka reaktioner, samtidigt som Bianca har hyllats för det mod hon visade under rättegången. När truecrime-kanalen Prime Crime delade rättegången på YouTube så vällde det snabbt in kommentarer.

Bianca Ingrosso. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT Bild

"Hoppas att Biancas mod och civilkurage kan hjälpa någon annan som är utsatt att våga anmäla"

"Jag är så oerhört glad över att Bianca lyckades att orka ta sig igenom rättegången. Hon är en förebild för andra! "

"Otroligt bra gjort Bianca! Att orka ta sig igenom en offentlig rättegång på detta vis är ju inte lätt ! Önskar dig nu lugn o ro!"

Hon nobbade Bianca Ingrossos stalker – då hände det här

I samband med den hårt bevakade rättegången så har Bianca Ingrossos stalker blivit ett hett samtalsämne på allt från arbetsplatser och fikarum till sociala medier. På TikTok delade nyligen en kvinna en konversation med den man som har dömts för att ha stalkat Bianca.

"Blev inte förvånad när jag såg honom trenda på nyheterna om man säger så", skrev kvinnan till videon som visar hur hon filmat av deras konversation på Snapchat.

I början av konversationen mellan tjejen och Biancas stalker så tycks samtalet flyta på normalt, men han vänder sig snabbt och börjar anklaga henne för att ljuga om en resa hon ska göra. Därefter eskalerar det och han skriver saker som:

"Usch! vidrig människa", "Sådana som dig ska inte vara tjejer i vårt samhälle" samt "Jag är en av Sveriges skickligaste jurister".

Videon har väckt starka reaktioner från följarna:

"Han har inte alla hästar i stallet om man säger så"

"JAG AVLIDEEEEEER"

"Bullet dodged…"

"Han fick ju flipp över ingenting. Galet!"

Stalkern trodde inte på tjejen när hon sa att hon skulle resa bort. Då började han bland annat skriva att hon "dejtar mer än normalt". Bildkälla: TikTok

Han kallade henne senare för "vidrig människa". Bildkälla: TikTok Han skrev sedan att hon såg "förjävlig ut" och kallade henne för "äckligt as". Bildkälla: TikTok Han skrev också att han är en av "Sveriges skickligaste jurister". Bildkälla: TikTok Hon delade ett klipp där hon visade hur deras konversation gick. Bildkälla: TikTok

