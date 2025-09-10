Allt om Torkel Petersson: Fru, längd, filmer och tv-serier

Torkel Petersson är en svensk skådespelare, med en rad uppskattade roller i bagaget. Nyheter24 reder ut de frågor som googlas mest kring stjärnan.

Torkel Petersson ålder – hur gammal är han?

Torkel Petersson föddes den 19 augusti 1969, vilket betyder att han fyller 57 år under sommaren 2026.

Torkel Petersson längd – hur lång är han?

Tycker du att Torkel Petersson ser lång ut på vita duken eller när han dyker upp i tv? Det är inte så konstigt. Han är nämligen 190 centimeter lång, enligt IMDb, och är därmed längre än genomsnittet bland svenska män.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Slog Torkel Petersson igenom i "Jalla! Jalla!"?

Torkel Petersson fick sitt riktigt breda genombrott i filmen "Jalla! Jalla!", regisserad av Josef Fares, som hade biopremiär den 22 december år 2000. Tre år senare medverkade han också i Fares film "Kopps". Och än i dag blir han igenkänd just för dessa tidiga roller.

– Det är roligt eftersom de överlevt generationer, har han sagt i P4 Extra, där han fortsatte vidare:

– Det vore ju en annan sak om jag nu tyckte att "de är ju dåliga", men jag kan titta på dem själv och tycka att de är fina, vackra och varma och har ett existensberättigande.

Torkel Petersson i "Jalla! Jalla!". Foto: Stella Pictures

Torkel Petersson i "Kopps". Foto: Stella Pictures

Torkel Petersson filmer och tv-serier – vad har han varit med i?

"Jalla! Jalla!" och "Kopps" var bara början på Torkel Peterssons minst sagt gedigna karriär. Under åren som gått har han medverkat i flera stora produktioner. Här är ett axplock av de filmer och tv-serier han synts i, enligt IMDb:

"Norrmalmstorg" (2003)

"Offside" (2006)

"Patrik 1,5" (2008)

"Tjockare än vatten" (2014)



"Torpederna" (2014)

"Jönssonligan – Den perfekta stöten" (2015)

"Ur spår" (2022)

"Halva Malmö består av killar som dumpat mig" (2025)

Gustaf Skarsgård och Torkel Petersson i "Patrik 1,5". Foto: Stella Pictures

Jobbar Torkel Petersson på Dramaten?

Torkel Petersson är, enligt Dramaten, en del av deras fasta ensemble.

"På Dramaten har han på senare tid synts i Askungen, Lilla stormen, Misantropen, Till Damaskus, Den goda människan i Sezuan, The Mental States of Sweden och Rickard III", skriver man om Petersson på den egna hemsidan.



Har Torkel Petersson fru eller flickvän?

Torkel Petersson är sedan 2013 gift med Charlotte Forsblad.

– Jag är nygift. Det känns bra, sa skådespelaren till Se & Hör efter giftermålet, enligt Aftonbladet.



Torkel Petersson och Charlotte Forsblad. Foto: Stella Pictures

Torkel Petersson familj – har han barn?