Därför bröt Magnus Ugglas dotter kontakten med sin pappa

Nu berättar Magnus Ugglas dotter för första gången om anledningen till att hon valt att bryta kontakten med sin pappa.

På SVT så har artisten Magnus Uggla och dottern Agnes Uggla gjort succé med serien Jag och min far, och duon har också podden Uggla & Uggla ihop. Magnus och Agnes har också synts på röda mattan ihop när det har vankats Elle-gala, och de gästade även Bianca Ingrossos talkshow 2022.

Magnus och dottern Agnes Uggla poddar tillsammans. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

Men Magnus har inte lika bra kontakt med alla sina barn. Nu berättar hans äldsta dotter Emelie Uggla att hon inte har någon kontakt alls med sin pappa, som var 25 år när dottern Emelie föddes 1979. Mamma till Emelie är Ann Natt och Dag.

Emelie Uggla med pojkvännen Nisse Hallberg. Bildkälla: Anders Wiklund/TT Bild

Emelie Uggla bröt kontakten med pappa Magnus Uggla

Emelie Uggla är aktuell med sin romandebut Violet night, som är bitvis baserad på hennes riktiga liv. I en intervju med Femina berättar Emelie Uggla om relationen till pappa Magnus.

Emelie Uggla. Bildkälla: Jonas Ekströmer/TT Bild

– Jag och pappa har ingen relation i dag. Jag insåg som vuxen att jag vill göra ett eget val, antingen vill jag ha en pappa som håller mig om ryggen och där jag känner att jag får vara självklar, eller så har jag inte det. Och då blev det inte. Vi messar på födelsedagar till varandra, sa hon i intervjun.

Men Emelie Uggla tycks inte hysa något agg mot sina föräldrar.