Så mycket kostade Lisa och Henrik Borgs lyxiga hus: "Dyrt"

Lisa och Henrik Borg har precis blivit föräldrar till lilla Charlie, och har även flyttat till en riktig lyxvilla. För Nyheter24 berättar de vad det pampiga huset kostade...

Lisa Borg, 35, och Henrik Borg, 31, träffades via sociala medier när den svenska influencern valde att skriva till den norske realitydeltagaren. Lisa hade sett Henriks medverkan i norska “Ex on the beach” och fattade snabbt intresse. Och sedan dess har parets kärlekshistoria bara fortsatt.

Lisa och Henrik Borg har blivit föräldrar till Charlie

Paret har varit öppna med sin kamp att få barn, och i slutet av 2024 gick de ut med den glädjande nyheten att Lisa var gravid igen efter att tidigare ha fått missfall.

I augusti kom äntligen det lilla tillskottet när Charlie föddes med akut kejsarsnitt. Alla tre familjemedlemmar mår nu bra, men förlossningen tog tre dygn, och Lisa beskriver de första veckorna efteråt som tuffa.

Lisa Borgs förlossning filmades av SVT

Och nu kan hela svenska folket se när Charlie kom till världen. SVT följde nämligen Lisa och Henrik Borg under de dramatiska dygnen på BB, något som går att se i programmet ”Lisas förlossning”.

Nyheter24 träffade paret på Kristallengalan, och de berättade då om programmet och varför de valde ett annat bebisnamn än de från början tänkte…

Var det någonting som ni kände att ni inte kunde ha med i "Lisas förlossning"?

– Nej. Alla viktiga bitar är med. Det är ingen återvändo, ska du göra det så får du göra det hela vägen, säger Henrik.

– Vi är vana att producera eget innehåll men här är det SVT som gör det. Så här får vi inte lägga oss i. Det är ju de som klipper och bestämmer och de gör ju det här i utbildningssyfte. De vill inte heller klippa bort något. Så vi får bara ta ett steg tillbaka och lita på dem, och det gör vi, förklarar Lisa.

Därför heter Lisa och Henrik Borgs son Charlie

Hur kom ni fram till Charlies namn?

– Han skulle ju först heta Leo. Men så fick jag höra att Björn Borgs son heter Leo. Så det hade blivit en popularitetstävling. Jag tänkte att det var lite enklare om han fick ett annat namn. Det var faktiskt Lisas pappa som kom med förslaget Charlie. Det känns jättebra, säger Henrik.

Vad tror ni att han hade hetat om han var en flicka då?

– Kerstin. Det vet vi. Vi kallade magen för Kerstin.

Var det något namn som ni älskade men som ni kände att ni var tvungna att välja bort?

– Hercules och Lucifer. Även Maximus och Zeus, berättar Henrik.

– Så grabbiga namn!, inflikar Lisa

– Det var bara att glömma. Jag hade ett litet hopp om Herccles, men det blev nedröstat, fortsätter Henrik.

Så mycket kostade Lisa och Henrik Borgs lyxiga villa

Men Lisa och Henriks liv har inte bara förändrats i och med Charlies ankomst. Familjen har även nyligen sålt sin lägenhet i Uppsala, och istället flyttat till hus. Och det är inte vilken kåk som helst – utan det är Lisas föräldrars hus som paret Borg har köpt. Men de nyblivna morföräldrarna flyttar inte särskilt långt, utan de bor nämligen kvar i ett hus nere vid den tillhörande bryggan.

Parets lyxiga hus. Foto: Youtube/Lisa Borg

Huset har pool och sjötomt. Foto: Youtube/Lisa Borg

Lisas garderob. Foto: Youtube/Lisa Borg

Villan har ett toppmodernt kök. Foto: Youtube/Lisa Borg

Lille Charlies barnrum. Foto: Youtube/Lisa Borg

Lisas föräldrar bor kvar i ett hus på tomten. Foto: Youtube/Lisa Borg

I en "house tour" som lagts upp på Lisa Borgs Youtube-kanal så ser man att familjens nya lyxiga hem har pool, egen brygga och flera tillhörande hus på tomten. Men vad blev egentligen prislappen på huset?

