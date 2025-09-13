Därför hängde Julia Ringblom med japanska maffian: "Arg"

Under lördagen kommer Julia Ringblom och Tilda Törnqvist att dyka upp i Idol. Men om du inte har koll på Julia så finns allt du behöver samlat här.

Julia Ringblom ålder – hur gammal är hon?

Julia är född 8 januari år 2004 och är i dag 21 år gammal.

Är Julia Ringblom stor på TikTok?

Julia Ringblom har trots ringa ringa ålder över 456 000 följare på TikTok. Hennes resa började med att hon publicerade klipp på hur man får till de perfekta ögonbrynen. Men när snöbollen väl kommit i rullning fanns det inget stopp.

Idag handlar hennes sociala medier om mycket mer än ögonbryn och hon har en trogen följarskara som dagligen tittar på hennes content.

Vem är Julia Ringbloms mamma?

Julia Ringbloms mamma har synts till på Julias kanaler. Hon verkar vara en skön prick som på sin egen Instagram beskriver sig med orden: "Jag är mamma, lärare, forskare och föreläsare. Har tre barn, två katter och två undulater. Bor på Söder, älskar livet och ångrar ingenting".

Mamman har rötter i Ryssland vilket gör att hon och Julia ofta pratar ryska med varandra.

Har Julia Ringblom pojkvän?

Ja. Julia Ringbloms pojkvän heter William och det tog ett tag för Julia att avslöja vem hennes kärlek är. Men det var inte smärtfritt hon gjorde den "revealen".

– Då var människor väldigt elaka. De tyckte att han var ful och många sa att jag skulle ha valt någon annan. Och han fick väldigt mycket elaka kommentarer. Jag trodde så mycket bättre om mina följare. Jag har alltid värdesatt mina följare väldigt högt. Jag har alltid sett dem som en stöttande grupp. Så fort någon är elak mot mig så går de in direkt och stöttar mig, berättade hon i en tidigare intervju med Aftonbladet.

I samma intervju nämnde hon sitt möte med japanska maffian:

– Vi åkte till Japan för att min mamma hade några föreläsningar där, och vi bokade ett Airbnb utan att veta att japanska maffian hyrde huset bredvid. Sedan pratade vi med han som hyrde ut huset till oss som sa att vi ska vara försiktiga med ”de där med tatueringar”.

– Vi märkte att det var lyxbilar som åkte ut och in hela tiden och vi bodde precis vid vattnet och där hade de jetskis och båtar. Jag var väl typ 12 eller 14 år gammal och åkte faktiskt jetski med en av dem när min mamma var iväg och pappa var inomhus med ryggont. Jag var ute och hoppade studsmatta och då frågade en av dem om jag ville åka på en tur. Pappa blev galen när han hörde att jag hade följt med, sa hon.



Är Julia Ringblom med i Idol?

Ja. Under lördagen kommer Julia att dyka upp i Idol Sverige tillsammans med sin vapendragare Tilda Törnqvist.

Har Julia Ringblom spelat basket?

Julia är en riktig baddare på basket och har spelat i Hammarby basket.

Bildkälla: Hammarby basket

Vad heter Julia på Instagram?

På Instagram heter Julia juliaringblom.