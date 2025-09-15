Filip Lamprecht om resan med Linn: ”En kamp mellan oss”

Filip Lamprecht delar med sig av vardagslivet med flickvännen Linn Hegdahl där kärlek och små konflikter om resor och hemmet hör till.

Filip Lamprecht och Linn Hegdal träffades under sin medverkan i TV4:s succéprogram ”Let’s Dance” där de var danspartners och vann tävlingen tillsammans.

Det var länge spekulationer om en romans mellan dem och det tog ett år innan Filip berättade på Instagram att de två var ett par.

Sedan dess har paret delat med sig av sin relation på sociala medier, där följare fått följa deras liv tillsammans – från högtider och semestrar till familjeträffar.

Vardagslivet och hemmabråken

Trots att Filip och Linn verkar ha en stark och stabil relation, finns det små vardagsutmaningar som de båda får hantera.

Filip berättar i en intervju med Nyheter24 att de bråkar väldigt lite, och skämtar om att de är ”det där jävla paret” som nästan aldrig har konflikter.

Han berättar att han älskar att laga mat och tar hand om det området i hemmet, medan Linn är den som sköter tvätten.

Men det finns en liten detalj som kan reta honom – att Linn ibland dröjer med att lägga de rena kläderna på sin plats efter tvätt.

– Hon gör det… efter ett tag. Men det är okej, hon gömmer det bra, säger han skämtsamt.

På resan blir det en kamp om kontrollen

I en intervju med Nyheter24 berättar Filip om hur paret hanterar resor tillsammans.

Han beskriver sig själv som en person som generellt inte är så noggrann utan tar saker lite som de kommer, men när det handlar om flygplatsen och själva flygresan vill han ha full kontroll.