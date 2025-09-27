Rickard Söderberg är både en välkänd tv-profil och framgångsrik operasångare. Men hur bra koll har du på stjärnan? Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om Söderberg.

Rickard Söderberg ålder – hur gammal är han?

Rickard Söderberg föddes i Halland den 10 april 1975. Det innebär att han fyllde 50 år under våren 2025.

Rickard Söderberg längd – hur lång är han?

Enligt Rickard Söderbergs Instagram är han 185 centimeter lång.

Har Rickard Söderberg en teaterutbildning – sjunger han opera?

Rickard Söderberg har en examen från Det Kongelige Teater i Köpenhamn, enligt hans egen hemsida. Han har främst gjort framträdanden i roller inom barock- och Mozartoperor. Men med erfarenheter av även modern opera och konserter har han blivit en folkkär operasångare i Sverige.

Vilka föreställningar och tv-program har Rickard Söderberg varit med i?

Rickard Söderberg har, enligt Braathen artist management, en lång lista av operaföreställningar han varit med i, bland annat som Eisenstein i "Läderlappen" och som Don José i "Carmen". Han har också uppträtt som Haydns Orlando Paladino på Drottningholms Slottsteater 2012 och som Läkaren i "Skräckoperan" 2019.

Säsongen 2022 och 2023 framförde Rickards Söderberg Greve Boni Káncsiánu i "Csardasfurstinnan" på Den Norske Opera. Sedan 2009 har han varit knuten till Malmö Opera. Under 2025 har Rickard Söderberg varit aktiv som domare i SVTs program "Kontrapunkt".

Rickard Söderberg i Lets Dance 2016. Foto: Robert Eklund/TT

Bortom operakonserterna har Rickard Söderberg under flera år har varit programledare för "Operahuset" i Sveriges Radio P2. Han har också medverkat i både i radio och tv, däribland "Körslaget" och "Let’s Dance".

Var Rickard Söderberg med i Melodifestivalen?

2015 var Rickard Söderberg med i "Melodifestivalen" med låten “One by one”.

Tillsammans på scen stod han med Elize Syd, en svensk sångerska. I den första deltävlingen hamnade de på en femte plats vilket gjorde att de åkte ut.

Rickard Söderbergs bröllop – är han gift?

Under en helg i juni 2025, gifte sig Rickard Söderberg med sin stora kärlek, Anders Söderberg, i Sankt Petri kyrka i Malmö.

– Jag är så otroligt lycklig och omtumlad och omskakad. Det kommer att ta tid att smälta det här. Det var en så maxad dag, sa han i en intervju med Aftonbladet.

Innan bröllopet bestämde Rickard och Anders att alla, som ville och fick plats i kyrkan, fick komma. Det resulterade i folkfest med runt 500 gäster.

Rickard Söderbergs partner – vem är hans make?

Anders Söderberg är Rickard Söderbergs make. Paret har varit tillsammans i över 20 år och syns ofta ihop.

Rickard Söderberg med maken Anders Söderberg på premiären av Joyride - The Musical på Malmö Opera. Foto: Johan Nilsson/TT

Anders och Rickard har skapat boken “Vegoketo”. Paret delar också flera gemensamma intressen, varav ett är rollspel. De har bland annat gästat "Geekpodden" där de pratade om allt från Star Wars och Sagan om ringen till det övernaturliga.

Har Rickard Söderberg barn?

Rickard och Anders Söderberg har inga barn. I en intervju med Aftonbladet berättar Rickard om parets tankar kring barnfrågan:

– Vi har kommit fram till att vi inte vill ha egna barn. Det finns många barn omkring oss som vi kan vara de roliga farbröderna för, men jag gör mer nytta att jobba med barn i världen än att ha egna.

Har Rickard Söderberg släppt en bok om tatueringar?

Operasångaren Rickard Söderberg fotograferad i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT

Rickard Söderberg har flera färgstarka och unika tatueringar på kroppen. Under 2024 gav han dessutom ut boken “Bläck”, en tatueringsguide som innehåller information om allt från hur man förbereder sig för ett besök hos tatueraren till information om läkningsprocessen.

Har Rickard Söderberg Instagram?

På Instagram går Rickard Söderberg under namnet @gaytenor.