Allt om ​Björn Bengtsson: Barn, familj, filmer och serier

​Björn Bengtsson är en känd svensk skådespelare. Här är allt du vill veta om honom: Barn, fru, ålder, filmer och tv-serier och familjen.

Björn Bengtsson fru – är han i en relation?

Björn Bengtsson var länge tillsammans med sambon Sandra Lindblom och tillsammans har de en dotter. Men i slutet på 2024 bekräftade Björn att han och Sara inte var ett par längre.

– Jag är singel, sa han i en intervju med Hänt.

Huruvida han fortfarande är singel eller i en relation i dag är oklart.

Björn Bengtsson barn – har han en dotter?

Ja, Björn Bengtsson har en dotter tillsammans med sin tidigare sambo Sandra Lindblom. Dottern heter Alma och är född 2010.

I en intervju med Svensk Dam har han sagt att han och dottern har en mycket nära relation.

– Hon betyder mycket för mig. Vi har en otroligt fin relation och vi är väldigt nära varandra, sa Björn Bengtsson till Svensk Dam.

Björn Bengtsson ålder – hur gammal är han?

Han är född den 28 oktober 1972. Det betyder att han fyller 53 hösten 2025.

Björn Bengtsson familj – var är han uppväxt?

Björn Bengtsson kommer i från Malmö och uppväxt i Skurup. Bengtson har tidigare berättat att hans familj var dysfunktionell och att han har haft svårt att kontrollera sina känslor och rädslor.

– Jag tyckte att det var viktigare att vara tuff och hård än ödmjuk och snäll. Det ledde mig ingenstans. Jag sårade människor var tvungen att hitta en annan väg, sa han till P4 Extra.

Är Björn Bengtsson med i "Färjan"?

Ja, Björn Bengtsson är en av skådespelarna i SVT:s serie "Färjan". Han spelar karaktären Dan Appelgren i serien, som är en av huvudkaraktärerna.

Serien har premiär den 26 september 2025 och är baserad på Mats Strandbergs roman med samma namn.

Vilka filmer och tv-serier är Björn Bengtsson med?

Björn Bengtsson har varit med i en hel del filmer och tv-serier. Här är ett urval av dessa:

En helt vanlig familj (Netflix, 2023) – Adam Sandell

Färjan (SVT, 2025) – Dan

Tjockare än vatten (SVT, 2014–2020) – Lars Waldemar

The Last Kingdom (2017) – Sigefrid

Rig 45 (2018) – Pontus

Ingen utan skuld / Conspiracy of Silence (2018) – Henrik Hammarlund

Den osannolika mördaren (2021) – Thomas Pettersson

Bröderna Karlsson (film, 2010) – dubbla huvudroller som Nicklas & Hasse

Har Björn Bengtsson en bror?

Björn Bengtsson har ingen känd biologisk bror. Han har dock spelat tvillingbröderna i ”Bröderna Karlsson”.

Vilka röster har Björn Bengtsson gjort i filmer?

Utöver att skådespela har Björn Bengtsson varit röstskådespelare i flera stora filmer. Ett urval av dessa är: