"På Östersjön kan ingen höra dig skrika". Under den parollen presenterar SVT den nya skräckdramat "Färjan". Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om tv-serien.

Hösten är här och det innebär förstås att premiärerna på tv och hos streamingtjänsterna avlöser varandra. SVT är förstås inte något undantag.

På kanalen har både nya och gamla favoriter börjat sändas. Till exempel drog den nya helgunderhållningen "Spelet" – där 12 kända svenskar tävlar mot varandra i vad man beskriver som "ett hänsynslöst maktspel" – igång tidigare i september. I ungefär samma veva gjorde Fredrik Skavlan comeback med debattprogrammet "Skavlan & Sverige".

Därutöver har succéprogram så som "Vem bor här?" och "Det sitter i väggarna" återvänt i SVT:s tv-tablå.

Foto: Jessica Gow/TT

Och nu landar snart ännu en produktion hos SVT. Det handlar om den hajpade skräckdramaserien "Färjan". Är du nyfiken på handlingen, vilka skådespelare som är med och hur många avsnitt du kan vänta dig? Då har du kommit helt rätt. Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om "Färjan".

Är tv-serien Färjan baserad på Mats Strandbergs bok?

"Färjan" är baserad på Mats Strandbergs roman med samma namn, vilken gavs ut år 2015. Och manuset till själva tv-serien har Strandberg varit med och skrivit, tillsammans med Malin Lagerlöf.

– Att skriva det här manuset är bland det roligaste jag gjort. Men det har också inneburit nästan lika mycket blod, svett och tårar som för våra karaktärer, har författaren sagt i ett pressmeddelande tidigare.

Han fortsatte då vidare:

– Vi har ett otroligt team som drivit projektet med oändlig passion. Jag är så stolt över resultatet. Dessutom är jag glad över att SVT valde att satsa på den här typen av serie, inte bara för min egen skull, utan också för svensk skräck.

Mats Strandberg och Malin Lagerlöf har skrivit manuset till "Färjan" på SVT. Foto: Anders Wiklund/TT

Färjan handling – finns det någon trailer?

Har du inte koll på handlingen i "Färjan"? Så här beskriver SVT premissen:

"Varje dygn färdas Baltic Charisma fram och tillbaka mellan Stockholm och Helsingfors. Alltid samma rutt, alltid samma rutiner. Men just den här kvällen rullar en sliten husbil ombord på bildäck. Det är vampyren Edith och hennes rebelliske son Walter som är på flykt. Det som händer under natten kommer inte bara att påverka tusentals passagerare och personal. Det kan avgöra hela världens framtid."



När har Färjan premiär på SVT?

Tv-serien "Färjan" har premiär på SVT Play fredagen den 26 september. Den linjära premiären, i SVT1, är på måndagen den 29 september.

Foto: Andrej Vasilenko/SVT

Hur många avsnitt består tv-serien Färjan av?

"Färjan" kommer att bestå av sex avsnitt, vilka är närmare 45 minuter långa. Nedan kan du se vilket datum respektive avsnitt släpps på SVT Play:

Avsnitt 1: 26 september

26 september Avsnitt 2: 26 september

26 september Avsnitt 3: 3 oktober

3 oktober Avsnitt 4: 10 oktober

10 oktober Avsnitt 5: 17 oktober

17 oktober Avsnitt 6: 24 oktober

Färjan rollista – vilka skådespelare är med?

Vilka skådespelare är då med i "Färjan", kanske du undrar? Det finns flera välkända namn med på rollistan, däribland Tuppence Middleton, som medverkat i bland annat "Downton Abbey" och som i "Färjan" spelar vampyren Edith.

Tuppence Middleton och Kolbjörn Skarsgård axlar två av huvudrollerna i "Färjan". Foto: Northern Fable/SVT

Kolbjörn Skarsgård – yngst bland Skarsgård-syskonen – är också en av huvudrollsinnehavarna. Han har tidigare synts i Netflix-serien "Clark" och spelar vampyren Walter i det nya skräckdramat.

Så här ser den huvudsakliga rollistan ut: