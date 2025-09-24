Nyheter24
Allt om Kolbjörn Skarsgård: Mamma, pappa, syskon & tv-serier

Publicerad: 24 sep. 2025, kl. 05:26
Kolbjörn Skarsgård, Alexander Skarsgård och Bill Skarsgård
Kolbjörn Skarsgård är sannerligen inte den första av syskonen att gå i pappa Stellan Skarsgårds fotspår. Foto: Christine Olsson/TT, Joel C Ryan/AP/TT och Stella Pictures

Kolbjörn Skarsgård är skådespelare – precis som stora delar av den övriga Skarsgård-familjen. Nyheter24 reder ut några vanliga frågor som googlas om den unga stjärnan.

Julia Zabielski
Julia Zabielski,
Redaktör

Kolbjörn Skarsgård har – trots sin unga ålder – synts i en rad olika produktioner under de senare åren. Men vad vet du egentligen om talangen? Många svenskar tycks vara nyfikna på Kolbjörn.

Nyheter24 reder därför ut några av de frågor som googlas mest om skådisen. 

Kolbjörn Skarsgård ålder – hur gammal är han?

Kolbjörn Skarsgård föddes den 24 augusti 2012. Det innebär att han fyller 14 år under 2026. 

Kolbjörn Skarsgård. Foto: Christine Olsson/TT

Är Stellan Skarsgård pappa till Kolbjörn Skarsgård?

Kolbjörn Skarsgård är son till skådespelargiganten Stellan Skarsgård. Mer specifikt är Kolbjörn en av sju söner bland totalt åtta syskon – något Stellan kommenterade efter sonens födsel. 

– Det är jättekul. Det står 7-1 nu. Det tyder kanske på ett enformigt sexualliv och så har jag slunkit lite fel en enda gång, sa han skämtsamt till Aftonbladet då.

Han konstaterade vidare att de redan då bestämt sig för namnet Kolbjörn. 

– Det är ett gammalt vikinganamn. Sedan är det väl möjligt att vi bara kommer att kalla honom för Kol...

Megan Everett, Kolbjörn Skarsgård, Ossian Skarsgård och Stellan Skarsgård. Foto: Stella Pictures

LÄS MER: Alexander Skarsgård och Tuva Novotny: "Vi har en son som är åtta månader"

Vem är mamma till Kolbjörn Skarsgård?

Kolbjörn Skarsgårds mamma heter Megan Everett och har varit gift med Stellan Skarsgård sedan år 2009. Paret sa ja till varandra, efter att ha varit sambos i drygt ett år, vid en borgerlig vigsel i Nacka stadshus, enligt Expressen

Megan, som är 32 år yngre än Stellan, är manusförfattare och filmproducent och har irländskt påbrå, enligt tidningen Vi

Megan Everett, som varit gift med Stellan Skarsgård sedan 2009, är mamma till Kolbjörn Skarsgård. Foto: Jessica Gow/TT

Är Kolbjörn Skarsgård yngst bland syskonen i Skarsgård-familjen?

Kolbjörn Skarsgård är yngst i en syskonskara på åtta. Han har en helbror och sex halvsyskon som pappa Stellan fått tillsammans med exfrun My Skarsgård. Nedan hittar du syskonen och deras födelseår:

  • Ossian Skarsgård, född 2009
  • Valter Skarsgård, född 1995
  • Eija Skarsgård, född 1992
  • Bill Skarsgård, född 1990
  • Sam Skarsgård, född 1982
  • Gustaf Skarsgård, född 1980
  • Alexander Skarsgård, född 1976

Och Kolbjörn är ju sannerligen inte den första i familjen att följa i pappas fotspår. Alexander Skarsgård är ju sedan länge ett namn i Hollywood och har både en Emmy och Golden Globe i bagaget. Gustaf Skarsgård var under flera år en del av hyllade "Vikings" och Bill Skarsgård har synts i storfilmer så som "It" och "Nosferatu".

Alexander Skarsgård har prisats för sina insatser på vita duken. Foto: CJ Rivera/AP/TT
Bill Skarsgård har synts i storfilmer som "Nosferatu". Foto: Jonas Ekströmer/TT
Gustaf Skarsgård spelade karaktären Floke i "Vikings" under flera år. Foto: Linus Sundahl-Djerf/SvD/TT

På senare år har också Valter Skarsgård och Ossian Skarsgård medverkat i flera svenska storproduktioner. Den förstnämnda har till exempel flera "Beck"-filmer och "Börje – The Journey of a Legend" på cv:t, medan den senare varit med i "Bränn alla mina brev" och 2023 års julkalender i SVT "Trolltider – legenden om bergatrollet". 

MISSA INTE: Allt om Valter Skarsgård: Syskon, längd, flickvän och Beck

Valter Skarsgård är med i flera "Beck"-filmer. Foto: Christine Olsson/TT
Ossian Skarsgård, till höger, var med i SVT:s julkalender år 2023. Foto:Caisa Rasmussen/TT

Var Kolbjörn Skarsgård med i "Clark"?

När Netflix-serien "Clark" landade hos streamingtjänsten år 2022 syntes Kolbjörn Skarsgård i en av sina första riktigt stora roller. Som nioåring spelade han den unga versionen av den ökände rånaren Clark Olofsson. Den äldre versionen spelades av ingen mindre än storebror Bill Skarsgård

Och för Aftonbladet har Kolbjörn berättat att han till och med var yngre än så när skådisdrömmen började växa fram.

– Jag har velat bli skådespelare sedan jag var sex år.

MISSA INTE: Bill Skarsgårds flickvän Alida Morberg om sexscenerna i Clark: "Kladdigt..."

Är Kolbjörn Skarsgård med i "Färjan"?

I september 2025 har tv-serien "Färjan", baserad på Mats Strandbergs roman med samma namn, premiär i SVT. I skräckdramat spelar Kolbjörn Skarsgård en av huvudrollerna, som vampyren Walter

Trots att hans äldsta bror Alexander Skarsgård spelat just vampyr tidigare – i HBO-serien "True Blood" – och att brorsan Bill Skarsgård har erfarenhet av att spela skräckclownen i "It" har Kolbjörn inte vänt sig till dem för tips. 

Kolbjörn Skarsgård är med i "Färjan". Foto: Henrik Montgomery/TT

– Jag älskar dem och de är jättebra skådespelare men jag gillar inte riktigt att få tips av mina brorsor. Ju mer tips jag får desto mer hat får jag, och blir kallad nepo-baby. Jag gör det självständigt, för att kunna bevisa att jag har något slags talang, har han sagt till TT.

MISSA INTE: Stellan Skarsgårds lycka – blir morfar

Senaste nytt
