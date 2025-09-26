Magnus Uggla och husturn Lollo berättar nu om vad som egentligen hände efter den blöta natten när de hamnade inne på McDonalds – och dagen därpå vaknade av att en reporter från Expressen ringde på dörren.

Efter en blöt festkväll bestämde sig artisten Magnus Uggla och hustrun Lollo för att smita in på McDonalds på Södermalm, korsningen Folkungagatan och Götgatan.

Magnus Uggla har "guldkort" – VIP livet ut på McDonalds

Magnus Uggla har i många år haft ett guldkort på McDonalds, något han fick av den svenska, forna McDonalds-chefen Paul Lederhausen som i sin självbiografi berättade om hur han lät tillverka ett speciellt VIP-kort till Uggla, har tidningen Vi skrivit.

Ugglas VIP-kort innebär att han får äta gratis på McDonalds – livet ut.

Magnus Uggla. Bildkälla: Anders Wiklund/TT Bild

– Vi kom in sent på natten, hungriga, och så beställde du två Big Mac typ, berättar Lollo Uggla i podden Uggla & Uggla.

– Vi var fulla, fyller Magnus in.

– Då säger killen bakom disken att du bara får beställa en (på VIP-kortet, reds. anm), säger Lollo.

Lollo och Magnus Uggla fångas på en unik bild ihop, här på Stockholms slott där Uggla tog emot en medalj. Bildkälla: Instagram/lenaphilipsson

Lollo berättar att Magnus dessutom kollat upp med McDonalds exakt vad som gällde, och Magnus fyller i att han får beställa "100 burgare" om han så vill.

– Det var ju så dumt formulerat det där kortet för det berättigade till en värdemeny men i och med att jag då redan fått en värdemeny så kan jag be om att få en till, säger Magnus.

Inne på McDonalds på Söder gick det inget vidare.

McDonalds på Folkungagatan. Det var här paret Uggla rök ihop med personalen. Bildkälla: Erik Simander/TT Bild

– Då sprang han och hämtade sin chef som sa nej det är så, du får inte. Och då blev vi ovänner med dom, berättar Lollo.

Magnus och Lollos dotter Agnes Uggla, som har podden tillsammans med sin pappa, påminner också sina föräldrar om vad Magnus sa då:

– Du sa väl typ "Jag kan köpa mat till hela den här restaurangen". Väldigt stursk, säger Agnes.

Magnus och Agnes Uggla. Bildkälla: Fredrik Sandberg/TT Bild

– Ja man var ju packad, säger Magnus Uggla.

– Jag sköt brickan med den där Big Macen. Skickade den in i...Jag var ju ingen galning. Men jag skickade iväg den så den for över kanten in på hans sida. Sen gick vi därifrån. Dagen efter så ringer det på dörren. Då står Expressen utanför. Då har dom fått tips om att vi har "slagits inne på McDonalds", typ misshandlat en personal. Det var grovt, säger Lollo.

– Det var en överdrift i alla fall, säger Magnus Uggla.

– "Vi hade hotat" och jag förnekade för jag hade inte hotat någon. Jag hade ju inte hotat nån. Inte misshandlat heller. Jag hade skickat en hamburgare över disken, avslutar Lollo.

