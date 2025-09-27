Daniela Rathana om livet med Anis: "Inte som man tror"

Efter månader av spekulationer bekräftade Daniela Rathana och Anis Don Demina att de är ett par. Nu berättar Daniela om hur relationen verkligen ser ut – och avslöjar en oväntad sanning om deras liv tillsammans.

Efter en tids spekulation bekräftade äntligen Daniela Rathana och Anis Don Demina att de två var ett par i början av 2025.

I ett podcastavsnitt berättar Daniela hur hon och Anis först kom i kontakt med varandra – och att det var hennes lillebror som faktiskt såg potentialen redan från början, rapporterar Aftonbladet.

Det hela började i samband med släppet av hennes singel ”Fuck ditt liv”. Hennes PR-ansvarige skickade ett dokument med olika förslag inför releasen, där ett alternativ var att gästa Anis Don Deminas Youtubekanal.

– Jag skickade dokumentet till min lillebror och bad honom plocka ut det som var mest intressant. Då svarade han: ”Jag tror du och Anis hade älskat varandra”.

Vid den tiden hade Daniela inte någon direkt uppfattning om Anis, trots det valde hon att följa rådet, och besökte Anis i hans studio. Där klickade de direkt – och bara två veckor senare sprang de på varandra ute på en nattklubb i Stockholm.

– Sedan dess har vi varit oskiljaktiga, berättade artisten.

"Den ska handla om mig"

När Daniela får frågan om vilken av Anis låtar som är hennes favorit, tvekar hon inte utan svarar att det är låten "Ramla".

Och visst har det länge spekulerats i att låten handlar om just henne – något hon både bekräftar och förnekar med glimten i ögat.

Hon avslöjar att hon faktiskt var med i studion när låten skrevs – och att hon inte var helt oskyldig till vilken riktning texten tog.

– Jag var faktiskt med och skrev den lite så det var jag som manipulerade alla i studion. Jag bara ”den ska handla om mig”. ”Ska den inte handla lite om mig?”, säger hon skämtsamt till Nyheter24

Inte så stökiga som man tror

Daniela och Anis bor nu tillsammans – något som kanske förvånar vissa, med tanke på deras intensiva livsstil. Men hemma är det inte fullt så kaotiskt som man kan tro.

På frågan om vem som är stökigast hemma blir svaret något oväntat:

– Oj, alltså jag vet inte. Båda. Men vi är också ganska bra på att städa. Vi är inte så stökiga som man tror.

Så trots karriärer i rampljuset och kreativa kaos i studion – visar det sig att hemma hos Daniela och Anis råder det faktiskt ganska god ordning.



