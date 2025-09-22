Pernilla Wahlgrens make Christian Bauer tycker att han får för lite uppmärksamhet på Instagram – och snabbt var debatten igång. Nu har Pernillas vän Sofia Wistam också gett sig in i diskussionen.

Pernilla Wahlgren och Christian Bauer gick på sin första dejt i december 2020. Då hade Pernilla varit singel i många år, men när de blev ihopfixade av den gemensamma vännen och makeupartisten Fanny Lagerwall så kändes det plötsligt bara rätt – till slut.

– Jag är jätteglad att jag vågade kasta mig ut, har Pernilla sagt om relationen i Framgångspodden.

Sedan den där första dejten har Christian och Pernilla hunnit gifta sig hela två gånger – en gång på Lidingö, och en gång i Marbella då det blev ett påkostat sagobröllop där det inte snålades på något.

Christian Bauer jobbar inom försäljning, och kort efter att han och Pernilla blev ett par så drog han hem ett toppjobb som inköpschef på Ica.

Att vara gift med Pernilla Wahlgren har nog både sina fördelar och nackdelar. Sedan de blev ett par så har Bauer synts i familjens realityserie Wahlgrens värld, och i höst är han även en av deltagarna i SVT:s reality Spelet.

Samtidigt är Pernilla utan tvekan en av landets mest kända kvinnor. Hon är programledare för Allsång på Skansen, har snart en miljon följare på Instagram, driver skönhetsmärke, designar kläder för Ullared och hennes humorshower säljer alltid slut på rekordtid.

Utöver det så är hon panelmedlem i TV4-succén Masked Singer. Att vara så pass eftertraktad i branschen innebär givetvis ett pressat schema för Pernilla Wahlgren. Och det är något som även påverkar äktenskapet med Christian Bauer.

I ett avsnitt av Wahlgrens värld så klagade Bauer på att Pernilla inte alltid gillade eller kommenterade hans inlägg på sociala medier som handlar om deras relation. Pernilla menar att då dom är gifta och bor ihop så visar hon sin kärlek på andra sätt än att hela tiden kanske gilla eller kommentera inlägg på Instagram.

– I min värld är det ett icke-problem. Det viktiga är inte att bekräfta varandra inför andra människor på sociala medier, sa Pernilla Wahlgren i en synk till Wahlgrens värld.

– Jag skickade ett inlägg om oss på vår ettårs dag som du inte ens har lajkat eller kommenterat, sa Bauer upprört i programmet och förtydligade att han reagerade på att Pernilla prioriterade att svara andra än honom.

– Är vi fjorton eller, sa Pernilla i programmet.

Parets bråk har blivit en snackis där det finns dom som försvarar Bauer, och andra som är "team Pernilla". I Morgonpasset i P3 tog programledaren Linnea Wikblad upp det hela, och hon ställde sig på Pernillas sida.

Pernilla Wahlgren om Christian Bauer på Instagram: "Vi är så olika"

I podden Wahlgren & Wistam som Pernilla har med Sofia Wistam så utvecklar Pernilla sitt resonemang.

– Många tycker som jag, att man ska inte behöva hålla på och lajka sin partners inlägg på Instagram för det pratar man ju om och pratar om IRL och så. Andra tycker att jo det ska man kunna ge varandra, det är ett bevis på bekräftelse. Vi är så olika jag och Christian. Jag tänker inte ens om han lajkar mina bilder eller inte. Jag tänker inte om mina barn lajkar mina bilder eller inte. Jag blir glad om jag ser att dom skrivit något hjärta eller en kommentar men det är inget som jag lägger nån värdering i, säger Pernilla Wahlgren i podden.

Pernilla säger att hon inte orkar med en sån stress i livet att hela tiden oroa sig över att inte hinna kommentera och gilla bilder som hennes vänner eller partner lägger ut. Sofia Wistam säger att hon själv skulle ha väldigt svårt för om hennes man Magnus la ut kärleksförklaringar på en officiell plattform, och att hon och Pernilla är mer lika där.

– Jag har då gift mig med en man som har ett sätt. Jag kommer ihåg i början när han kommenterade alla mina bilder på Instagram och han skrev kärleksförklaringar. Han skriver ju på ett lite gammaldags sätt nästan: "Min kära fru", säger Pernilla.

– Han är ju stolt och kär, om man ska ta hans försvar. Och vill tror jag på något vis att omvärlden ska se det. Han har ett behov av offentligheten, säger Sofia Wistam.

– Haha, aj, aj, aj, säger Pernilla och fortsätter:

– Men ja, vissa människor tycker att det är viktigt att det syns på sociala medier vad man då tycker om varandra och så. Det där är så svårt, Instagram är också vårat jobb. För mig är det inte viktigt med bekräftelse, det är klart om jag skriver en hyllning till dig på din födelsedag så blir jag ju glad om du säger tack eller ser den.

Hon berättar att hon även missat flera av sina barns fina inlägg, och att det helt enkelt handlar om så enkla saker som Instagrams algoritmer.

Pernilla Wahlgren överväger parterapi med Christian Bauer: "Tjafsig period"

Inslaget till Wahlgrens värld spelades in för sex månader sen, och några större ändringar har Pernilla och Christian inte gjort i relationen efter det tv-sända bråket.

– Nu har jag sagt vad jag tycker och han har sagt sitt, säger Pernilla.

Under bröllopsdagen så delade både Pernilla och Christian inlägg, och Pernilla skrev:

"Ett år i dag - sedan vi upplevde den bästa dagen i vårt gemensamma liv…! Min älskade Christian fick mig på sin häst som han önskade - och vi fick det vackraste roligaste bröllop vi någonsin kunnat drömma om..!".

Pernilla berättar i podden att hon och Christian har haft en ganska tjafsig period då vardagen helt enkelt har kommit ikapp, men de tycks bråka på ett konstruktivt sätt.

– Nu har vi haft en tjafsig period. Det är ingen som kastar nån ring. Det är ingen som skriker. Det är ingen som stormar ut ur något rum. Jag kanske har smällt igen någon bildörr men...När vi bråkar är det mer på diskussionsnivå. Det är absolut inga personangrepp eller så. Vi kommer alltid att vara olika och det kommer vi få jobba med. Och jag hoppas...Vi vill bli gamla tillsammans, säger Pernilla Wahlgren.

Paret har nu diskuterat parterapi och det är något som dom bägge är öppna för.